Chilensk sommer

Chile har fått ny president. I en verden preget av mange dårlige nyheter, er det med glede vi noterer oss at den 35 år gamle protest- og studentlederen Gabriel Boric vant valget denne uka. Det kan bety starten på en ny og bedre tid i det langstrakte landet i den sørlige delen av Sør-Amerika.

Boric var venstresidens kandidat. Han er ingen ytterliggående radikaler, men ligger trygt plassert et godt stykke ut på venstre side. Boric vant siste valgrunde mot ytre høyres José Antonio Kast. Det at to så tydelige motstandere til slutt gjorde opp seg imellom, gir et korrekt bilde: Chile er et polarisert land. De tradisjonelle partiene er kraftig marginalisert etter valget denne uka.

Det er likevel mye å glede seg over ved valget også for mer moderate politiske krefter. En valgdeltakelse på 55 prosent høres kanskje ikke så imponerende ut for norske lesere, men det er en tydelig oppsving fra foregående valg. Både den sittende presidenten, høyrevridde Sebastián Piñera, og tapende kandidat Kast var raskt ute og anerkjente resultatet og ønsket den nyvalgte presidenten lykke til. Det er viktige signal om at veien videre går gjennom demokratiske virkemidler.

Boric vant en overlegen seier, med nesten 56 prosent av stemmene. Også det er et viktig signal. José Antonio Kast beskrives som en ultrakonservativ, autoritær markedsliberalist. Det er uunngåelig at tankene går til diktaturet til Augusto Pinochet. Som tør være kjent: Pinochet styrtet regjeringen til sosialisten Salvador Allende i 1973, og styrte så Chile med autoritær høyrehånd fram til 1990. José Antonio Kast hadde en storebror som var en av ideologene bak dette brutale diktaturet.

Nå går Chile i en tydelig annen retning. Boric er valgt på et program for kraftig sosial omfordeling, styrking av det offentlige helsevesenet og utdanningen, offentlige pensjoner og et mer demokratisk arbeidsliv. Det blir ikke enkelt for Boric å gjennomføre disse valgløftene, men håpet er i det minste tent.

Samtidig med det gledelige valget av Boric, pågår et arbeid å skrive en ny grunnlov i Chile, for å kvitte seg med arven fra Pinochet-regimet. Også dette arbeidet bærer preg av et polarisert land. Den grunnlovgivende forsamlingen er like splittet som resten av landet.

Det er likevel gode signaler som kommer fra Chile. Vi håper valget av Gabriel Boric er starten på en positiv sosial utvikling i Chile, tuftet på demokratiske verdier.

