Lad batteripolitikken

Batterier er en stor og viktig del av den fornybare og grønne økonomien verden er på vei inn i. Derfor har Norges ambisjoner om å bygge en eller flere store batterifabrikker her til lands vært en del av en sentral, industripolitisk satsing. Men planene har møtt noen alvorlige hindre på veien.

Brexit-avtalen mellom EU og Storbritannia førte til at biler med norskproduserte batterier vil få en ekstratoll på ti prosent fra 2027. Det førte i sin tur til at Equinor, Hydro og Panasonic valgte å ikke gå videre med sine planer om en batterifabrikk i Norge.

I stedet for å resignere, har de to mest sentrale statsrådene på dette feltet bestemt seg for å finne nye løsninger. Tirsdag ga næringsminister Jan Christian Vestre og miljø- og klimaminister Espen Barth Eide et interessant intervju til Dagens Næringsliv. De to Ap-statsrådene innser at en endring av brexitavtalen av hensyn til Norge er lite realistisk. I stedet ønsker de å utvikle et grønt, industrielt samarbeid med EU.

Denne uken reiser derfor Barth Eide til Brussel for samtaler med første visepresident og ansvarlig for EUs grønne giv, Frans Timmermanns. Målet er at Norge ikke lenger skal ansees som et tredjeland som skal betale toll, men som en partner innenfor EUs indre marked, etter samme logikk som EØS-avtalen. De kan bety milliardinntekter og hundrevis av norske arbeidsplasser for Norge – og mindre avhengighet av handel med Kina for EU.

[ Norge er verdens rikeste land. Har vi så god råd at vi kan sløse bort en så opplagt gevinst som dette? ]

Dersom disse planene lykkes, vil det kunne ha enormt stor betydning for norsk fastlandseksport, arbeidsplasser og næringsliv, og det vil gjøre oss til en viktig aktør i den grønne omstillingen. At de to statsrådene tenker offensivt om dette, er et svært positivt tegn for regjeringens holdning til omstilling og industriell klimapolitikk. Det er bare å ønske dem lykke til.

