Hold hjulene i gang

Fredag kveld kunne regjeringen omsider presentere ordningen for midlertidig lønnsstøtte. Bedrifter som rammes hardt av de nye smittevernreglene vil kunne holde ansatte i aktivitet med et slikt lønnstilskudd. Alternativet vil for mange være permitteringer eller i verste fall oppsigelser. Ordningen med lønnsstøtte er ment å holde folk i jobb, men den kan også brukes til å bygge kompetanse i bedriften.

Regjeringen har jobbet tett med partene i arbeidslivet for å finne en form for lønnsstøtte som treffer best mulig. Men NHO og Virke er slett ikke fornøyd med det endelige resultatet. Ordningen er ikke fleksibel nok, er innvendingen fra det holdet. Men det må advares mot en lite solidarisk ordning der arbeidsgiverne kan plukke hvem de vil ha på jobb og hvem som skal sendes ut i permittering.

LO-leder Peggy Hessen Følsvik og YS-leder Erik Kollerud er derimot relativt fornøyd. LO-lederen karakteriserer ordningen som raus, god og effektiv. Hun ber arbeidsgiverne velge lønnsstøtte framfor permittering. Beitostølen Resort er blant bedriftene som mener lønnsstøtte er en gladmelding.

Det må advares mot en lite solidarisk ordning der arbeidsgiverne kan plukke hvem de vil ha på jobb.

Opposisjonen på Stortinget er også kritisk, mens SV signaliserer støtte. Høyre bør gå stille i dørene, for Erna Solbergs regjering forlot tanken om lønnsstøtte slik den opprinnelig ble presentert. Allerede i januar ba flertallet på Stortinget den daværende regjeringen om å fremme en ny modell for lønnsstøtte, slik at folk kan holdes i jobb framfor å være permittert.

Ap, Frp, Sp og SV sto bak dette flertallet. Men regjeringen Solberg snudde litt på flisa og innførte i stedet et tilskudd ved avbrutt permittering. Hadde den opprinnelige ideen blitt fulgt opp, ville Ap/Sp-regjeringen hatt et bedre grunnlag til raskere å etablere en ny lønnsstøtte nå.

Mange bedrifter varsler at de ikke kommer unna å måtte permittere. Lønnsstøtten treffer ikke godt nok. Utfordringen er at bedriftene må velge – enten lønnsstøtte eller permittering. Her er det ikke noe som heter ja takk, begge deler. For mange bedrifter vil kompensasjonsordningen være et kjærkomment alternativ. De som nå permitteres får også en høyere inntekt enn det som er normalt.

Det kan sikkert gjøres noen mindre justeringer i opplegget for lønnsstøtte, men Norge har lite å gå på for ikke å opptre i strid med EUs regler for statsstøtte, som Norge er bundet av gjennom EØS-avtalen. Men nye signaler fra Brussel søndag kan tyde på at det her er mer å gå på enn det finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) har lagt til grunn. I så tilfelle vil maksimalbeløpet i støtte for hver ansatt kunne heves utover foreslåtte 30.000 kroner.

Ordningen for lønnsstøtte er rimelig god, men ikke perfekt. Det beste må derfor ikke bli det godes verste fiende.

