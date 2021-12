Krig i vår tid?

Statsminister Jonas Gahr Støres oppsummering av sine første måneder i posisjon var dyster. De hjemlige utfordringene er bagateller i forhold til de potensielle farene som truer verdensfreden.

Krig er en uforutsigbar størrelse. En kraft det er vanskelig å avgrense og kontrollere når den først er sluppet løs.

«Vi møter en sikkerhetspolitisk situasjon i Europa som ikke har vært mer alvorlig siden 1989. At det igjen er mulig med krig og konfrontasjon på vårt kontinent er nedslående», sa statsministeren om situasjonen på grensa til Ukraina der russerne nå dramatisk bygger opp sine styrker og militære slagkraft.

Det statsministeren ikke sa var at spenningen er dramatisk tiltakende også i Asia der Kina trapper opp militært og retorisk mot Taiwan. Begge disse tikkende bombene har potensial til å endre verden slik vi kjenner den.

Krig er en uforutsigbar størrelse. En kraft det er vanskelig å avgrense og kontrollere når den først er sluppet løs. Begge disse regionale konfliktene har et forferdelig globalt potensial.

Hver for seg er situasjonene farlige, men ses de i sammenheng, er utsiktene enda dystrere. Denne uka holdt Kinas leder Xi og Russlands president Putin et digitalt toppmøte. De to tradisjonelle motpartene virker å bli stadig mer komfortable sammen. Hva om begge de to militære stormaktene angriper hvert sitt problem samtidig? Et koordinert angrep på Ukraina og Taiwan vil sette Vesten og NATO i en umulig situasjon. Omverden har to valg: Akseptere maktmisbruk og framveksten av to nyimperialistiske stater, eller sette ned foten. Det siste kan bety verdenskrig.

Selv om man nå unngår væpnet konfrontasjon, og Russland igjen trekker seg tilbake, vil ikke spenningen avta. Krim er tatt med makt og russiskstøttede styrker står i landet. I øst vil kineserne aldri fravike sitt krav om at Taiwan skal bli del av Kina. De to konfliktene vil fortsette å undergrave tilliten mellom øst og vest, og presse på freden. Samarbeidsklimaet mellom Kina og Russland på den ene siden, og USA og NATO på den andre, vil bli dårligere og dårligere.

Verden er i full fart på vei inn i en ny kald krig, men nå med en betydelig mektigere motpart for Vesten. Spenning som bygges opp, må forløses.

