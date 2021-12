Balansert strømstøtte

Staten hjelper landets husstander med å betale en stor del av strømregningen. Regjeringen fant omsider et balansert opplegg som automatisk reduserer de skyhøye strømregningene for de fleste av oss. Lørdag ble spenningen utløst. Statsminister Jonas Gahr Støre kunne da presentere strømforslaget som nå skal hjelpe Ola og Kari gjennom vinteren. En ekstraordinær situasjon blir møtt med et ekstraordinært og midlertidig grep som synes å samle et bredt flertall på Stortinget.

Staten tar halvparten av strømregningen for en gjennomsnittlig kraftpris over 70 øre per kilowattime, opp til et forbruk på 5.000 kilowattimer i måneden. Det er spotprisen i prisområdet vi bor i som legges til grunn for denne beregningen. Støtten fra staten kommer som et fratrekk på strømregningen fra januar til april neste år. Regjeringen har allerede redusert elavgiften. I tillegg er bostøtten økt, og studenter får ekstra hjelp til å få endene til å møtes.

Det må tas langsiktige grep for å hindre nye strømsjokk i framtiden.

Men det er altså fratrekket på strømregningene som vil hjelpe oss alle. Ordningen er målrettet. Den kan enkelt forklares med følgende eksempel: Dersom strømprisen blir 150 øre, dekker staten 40 av dem. For en vanlig enebolig kan det dreie seg om en tusenlapp i månedlig fratrekk, mens det for en leilighet er snakk om rundt 500 kroner. Ordningen vil innebære at det fortsatt lønner seg å spare på strømmen.

Samlet må staten ut med rundt fem milliarder kroner for å dempe strømsjokket. Det skal finansieres gjennom økt bruk av oljepenger, noe som innebærer et brudd med det som var forutsetningen da rammene for neste års statsbudsjett nylig ble fastlagt. På den annen side vil dyr strøm bremse husholdningenes øvrige forbruk, noe som vil virke innstrammende på norsk økonomi.

Ingen vet med sikkerhet hvor høy strømprisen blir denne vinteren, men det synes allerede klart at prisen blir unormalt høy fram til påske. En rekke uheldige faktorer, innenlands og i Europa, har ført til at strømmen nå er ekstra dyr. Det hører med til historien at strømprisene var svært lave i fjor.

Det må tas langsiktige grep for å hindre nye strømsjokk i framtiden. Det er komplisert å finne de rette svarene. Derfor er det positivt at regjeringen har lovet å sette ned en kommisjon som skal kartlegge Norges energibehov og foreslå tiltak. Norge må stå bedre rustet til å møte en framtid der enda mer av samfunnet drives elektrisk av fornybar kraft. Vi må gjennom et omfattende grønt skifte for å unngå at kloden blir for varm.

Kortsiktig gjelder det å sikre at vi økonomisk klarer å holde hus og leiligheter varme gjennom vinteren. Regjeringens strømstøtte er en god, treffsikker og kjærkommen håndsrekning.

