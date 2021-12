Uheldig fra Nav

På tampen av forrige uke kom det gode nyheter fra Nav: Arbeidsledigheten faller stadig, og var nede i 4 prosent i desember. I rene tall betyr det at det var registrert 114.500 helt eller delvis arbeidsledige, samt arbeidssøkere på tiltak hos Nav. Vi er heldigvis nesten tilbake til normalen etter nedstengningene.

I stedet for å glede seg over tallene, gikk Nav-direktør i Innlandet Bjørn Lien ut i NRK med et nedslående budskap fredag. Lien mener at permisjonsordningene er for rause. «Ledige har blitt for mye opptatt av for eksempel de økte dagpengesatsene og mindre opptatt av å stå på og søke ny jobb», kunne han fortelle.

Vanlige folk må straffes økonomisk for å motiveres til å søke jobb

Myndighetene økte dagpengesatsene som ett av flere tiltak, da mange ble permittert under pandemien. Lien mener disse tiltakene var riktige da de ble innført, men bildet nå er et helt annet, sier han. Han viser i intervjuet med NRK til at mange bransjer skriker etter folk, og frykter altså at økte dagpengesatser har gjort det mindre attraktivt for permitterte å søke jobber.

Det er et uheldig budskap fra en Nav-direktør. Selv med økte satser på grunn av koronasituasjonen, må alle som mottar dagpenger leve med en lavere inntekt enn den lønna de opprinnelig hadde. Det er ikke lett å leve på rundt 70 prosent av den inntekten man har regnet med.

Enda verre er det kanskje hva utspillet avslører om hvordan det tenkes blant enkelte Nav-topper. Vanlige folk må straffes økonomisk for å motiveres til å søke jobb. Det er en virkelighetsbeskrivelse vi ikke kjenner oss igjen i. De aller fleste mennesker ønsker en meningsfull jobb. Det er heller ikke slik at permitterte har ansvaret for situasjonen de plutselig havnet i. Arbeidsplasser over hele landet ble borte over natta da viruset kom til landet. Det burde være unødvendig å legge stein til byrden ved å antyde at dagpengemottakere er bortskjemte med gode sosiale ordninger.

Vi spør oss dessuten om hvorfor en Nav-direktør i det hele tatt skal mene noe om satsene i offentligheten. Det er politikerne som legger rammene, og så skal Nav sørge for at disse rammene overholdes.

LO ved regionleder Iver Erling Støen i LO Innlandet sier det som bør sies om dette utspillet til NRK. «Det at flere mottar trygd skader ikke viljen eller evnen til å søke og gå tilbake til jobb». Det er vi helt enige med Støen i. Dette utspillet skulle vi helst vært foruten.

