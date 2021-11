Et uverdig løftebrudd

Det blir neppe feriepenger på arbeidsledige og permitterte neste år. Støre-regjeringen har ikke funnet pengene som trengs for å gjeninnføre denne ordningen. SV har heller ikke tenkt å hjelpe statsminister Jonas Gahr Støre med å innfri dette løftet. Feriepenger til arbeidsledige og permitterte er nemlig ikke et prioritert krav fra SVs side.

Gjeninnføring av brillestøtte til barn er et annet løfte fra denne planen som ikke innfris

Det vil koste staten 1,6 milliarder kroner å gjeninnføre feriepenger til arbeidsledige. Erna Solbergs regjering fjernet ordningen i 2015, men under koronakrisen stilte Stortinget likevel opp for de permitterte og arbeidsledige. Solberg-regjeringen fjernet likevel ordningen i det opprinnelige forslaget til statsbudsjett for 2022. Heller ikke Støre-regjeringen fant plass til dette i det justerte 2022-budsjettet.

Vi tør minne om at feriepenger til arbeidsledige var et prioritert Støre-løfte i valgkampen. Det var nemlig ett av de 40 punktene som ble listet opp i Arbeiderpartiets plan for de første hundre dagene i regjering. Løftet kunne derfor ikke oppfattes som annet enn en tilnærmet garanti for at feriepengene ville være å finne i det justerte 2022-budsjettet fra Støre & co.

Budsjettet ble imidlertid trangere enn det strategene i Arbeiderpartiet hadde sett for seg. Dermed ble det ikke plass til alle løftene for de første hundre dagene. Gjeninnføring av brillestøtte til barn er et annet løfte fra denne planen som ikke innfris. Det koster «bare» 220 millioner, så det burde ha vært en enkel sak å holde et løftet.

Men det er feriepengene som er det største løftebruddet. SV har riktignok dette inne i partiets alternative statsbudsjett. Det hører med til bildet at SV vil hente inn enda mer i skatter og dermed har mer å rutte med enn Ap og Sp. Når SV nå må prioritere egne løfter, er det forståelig at partiet ikke vil bevilge feriepenger av egen «pott». Ap-leder Jonas Gahr Støre må selv ta ansvar for brutte løfter. Ap kan ikke forvente at SV skal hjelpe Ap ut av denne knipa. Her har Ap tydeligvis gjort opp regning uten vert. Ansvaret må plasseres der det hører hjemme, hos Ap. Sp går litt mer fri siden partiet ikke hadde noen 100-dagersplan.

Arbeidsminister Hadia Tajik (Ap) lover at feriepengetillegget skal gjeninnføres, men hun er ærlig på at dette neppe skjer i 2022. Problemet er bare at mens gresset gror, så dør kua. Arbeidstakerne som ble hardest rammet av koronapandemien får nå i realiteten svi, i form av ferie uten feriepenger. Det er mildt sagt uverdig at Ap/Sp-regjeringen ikke har klart å innfri feriepenge-løftet. Ap og Sp bruker nesten tre milliarder kroner på lavere elavgift, men klarer altså ikke å bla opp 1,6 milliarder i feriepenger til arbeidsledige og permitterte. Denne prioriteringen skurrer i våre øyne.

