Nå kommer første test

Regjeringen Støre går nå inn i sin første, store test. Den må finne flertall i Stortinget for sitt statsbudsjett. Det flertallet kan den i teorien finne på flere ulike måter. Men i høst er det bare ett reelt alternativ: Regjeringen må finne en løsning sammen med SV.

Jonas Gahr Støre gikk til valg på en rødgrønn regjering. Også i Trygve Slagsvold Vedums Senterparti er det mange, både sentralt og blant velgerne, som kunne ønsket seg et samarbeid med SV. Når det ikke gikk slik, ligger det like fullt en forventning om at regjeringen skal orientere seg mot SV i store saker som statsbudsjettet.

Av de 100 mandatene forvalter regjeringen 75. SV har 13.

Da SV valgte å bryte regjeringsforhandlingene, viste partiledelsen til at ambisjonene på klima og fordeling ikke var høye nok til at SV kunne akseptere det. De første kommentarene til regjeringens budsjett, om at det er «for smått og for grått», slik finanspolitisk talsperson Kari Elisabeth Kaski sier det, tyder på at SV har samme holdning nå.

SV-leder Audun Lysbakken har sagt at SV kan få mer gjennomslag som opposisjonsparti i Stortinget, enn som en del av regjeringen. Det er tvilsomt om han har rett i det. En av grunnene til at det gikk galt på Hurdal, var at forventningene til hva SV kan få til, var for store. Dersom SV nok en gang legger lista for høyt, kan det ende med en budsjettkrise i høst.

De skylder velgerne å levere et budsjettforlik på rødgrønn side.

SVs representanter viser til at valget ga et historisk mandat til den gamle opposisjonen med 100 representanter, og at det er tre partier i opposisjon på Stortinget som ønsker en grønnere eller rødere politikk enn det Ap/Sp-regjeringen står for. Det er sant nok, men av de 100 mandatene forvalter regjeringen 75. SV har 13. Det er på vegne av denne kjøttvekta partiet nå skal forhandle. Da må krav og forventninger justeres etter det.

Regjeringen må på sin side respektere SVs behov for gjennomslag. Den får ikke til særlig mye uten støtte i Stortinget, og den støtten bør Jonas Gahr Støre og Trygve Slagsvold Vedum finne hos Audun Lysbakken. Alle tre skylder velgerne å levere et budsjettforlik på rødgrønn side.





