Kunnskapsministeren er på jobb

Det er alltid godt når løfter blir til konkret politikk. Det er med glede vi registrerer at kunnskapsminister Tonje Brenna nå skroter den forrige regjeringens endringer i opptaket til videregående skole.

Før sommeren innførte den borgerlige regjeringen nye nasjonale regler om karakterbasert inntak, også kalt «fritt skolevalg», til videregående skoler over hele landet. Reglene skulle trå i kraft i 2022, til tross for stor motstand fra så godt som samtlige relevante organer.

Tonje Brennas handlekraft lover godt for norsk skole de nærmeste årene

Kritikerne mente at et karakterbasert opptak skaper vinnere som får velge selv hvor de vil gå, samtidig som andre taper kampen om plassene og må ta til takke med «dårligere» skoler. På sikt vil en slik politikk føre til større forskjeller i tilbudet til elevene. Vi deler den analysen.

Nasjonalt karakterbasert opptak tar heller ikke hensyn til at virkeligheten i norske fylker er ulik. Den borgerlige regjeringens vedtak betød at alle fylkeskommuner måtte ha enten karakterbasert opptak i hele fylket eller innenfor maksimalt seks fastsatte inntaksområder.

[ En regjering for dem som trenger politikk ]

Den nye regjeringen går tilbake til den gamle ordningen, der fylkene selv kan bestemme om de vil ha karakterbasert opptak eller om de vil følge nærskoleprinsippet. I dag har fylkeskommunene ulike inntakssystemer. Oslo, Rogaland og Møre og Romsdal har fritt skolevalg i hele fylket, mens Troms og Finnmark og Nordland er inndelt i henholdsvis fem og tre inntaksområder. Resten følger ulike varianter av nærskoleprinsippet.

[ Den nye regjeringen lover nye tider i næringspolitikken ]

Kunnskapsministeren kunne også glede elever på videregående skole med at hun opphever den omstridte fraværsgrensa fram til sommeren. Det er en helt nødvendig avgjørelse både av hensyn til elevene og til presset på fastlegeordningen. Korona er ikke lenger den samme trusselen som for noen måneder siden, selv om utviklingen de siste ukene er negativ og skremmende. Månedene i tilnærmet isolasjon har gjort oss sårbare for andre virus og smittsomme sykdommer, som de fleste trolig nå har merket på kroppen. I en slik situasjon er det bare rett og rimelig at elevene ikke trenger å bekymre seg for å miste vitnemål på grunn av sykdom.

Vi er glad for at vi nå har en regjering som lytter til fagfolk og relevante interesseorganisasjoner, i tilfellet fraværsgrensa Elevorganisasjonen. Tonje Brennas handlekraft lover godt for norsk skole de nærmeste årene.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen