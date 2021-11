Skriver svensk historie

I dag blir Magdalena Andersson (54) valgt til ny leder for Socialdemokraterna i Sverige. Om et par uker tar hun ventelig over som statsminister etter Stefan Löfven. I disse dager har «Sossarna» ekstraordinær partikongress for å velge ny leder. Löfven gir seg etter å ha vært partileder siden 2012 og statsminister siden 2014.

Löfven har hatt en utfordrende jobb med å være statsminister for en mindretallsregjering som har måttet forholde seg til et borgerlig flertall i Riksdagen. En regjering bestående av sosialdemokrater og miljøpartister har den siste perioden måttet støtte seg på Centerpartiet og Liberalerna gjennom en avtale som ble inngått i januar 2019. Samtidig har det vært passiv støtte fra Vänsterpartiet, som er søsterpartiet til SV.

Andersson vil stå i den samme spagaten som Löfven har stått i.

Löfven-regjeringen har i realiteten blitt holdt i live av det faktum at det er bred enighet om å isolere Sverigedemokraterna politisk. Populistiske og innvandringskritiske SD har den siste tiden blitt tatt inn i den politiske varmen på borgerlig side. Nå er det bare Centern som holder skansen mot SD og på denne bakgrunn vil sørge for at Magdalena Andersson blir ny statsminister.

Andersson er nå finansminister i Löfvens regjering og bør derfor ha gode forutsetninger for å få vedtatt et statsbudsjett før jul. Oppgaven for den nye statsministeren blir å bygge bro mellom Centern og Vänstern. Det blir mildt sagt en krevende oppgave å stå i den samme spagaten som Löfven har stått i.

Magdalena Andersson tilhører høyresiden i det sosialdemokratiske partiet. Hun er økonom og «godt oppdratt» av Göran Persson til å føre en stram finanspolitikk. Men det er krefter på venstresiden i partiet som vil ha en mer ekspansiv økonomisk politikk. Gjengkriminaliteten i Sverige har også blitt et hett politisk tema. Her må Andersson komme med et troverdig svar. Utfordringen blir å hente tilbake velgere fra Sverigdemokraterna og samtidig unngå at lekkasjen til Vänstern blir enda større.

Magdalena Andersson vil skrive historie når hun nå blir Sveriges første kvinnelige statsminister. Hun har bred støtte i det sosialdemokratiske partiet, og det er optimisme å spore på den ekstraordinære partikongressen. Det store spørsmålet er om Andersson klarer å løfte Socialdemokraterna ved riksdagsvalget i september 2022.

Ut fra meningsmålingene er det mye som tyder på at det vil være borgerlig flertall i Riksdagen også etter valget. Da må «Sossarna» trolig ta stilling til om det koster mer enn det smaker å måtte styre videre på Centerns borgerlige nåde. Alternativet til fortsatt regjeringsmakt er å bygge seg opp i opposisjon ved å la de borgerlige partiene steke i sitt eget fett. Ett år er imidlertid lang tid i politikken. Magdalena Andersson må bruke tiden godt.

