Nobelkomiteens unnlatelsessynd

Denne uka har Wikileaks-grunnlegger Julian Assange atter tilbrakt i retten. Ankesaken i London skal avgjøre om Assange kan utleveres til USA. Der er han tiltalt etter den amerikanske spionasjeloven for avsløringene av USAs krigsforbrytelser i Afghanistan og Irak.

Som det også kan hete: Assange er anklaget for å drive med journalistikk. Han og Wikileaks avslørte tilbake i 2010 det sterke krefter ønsket å holde skjult. Det kan koste ham 175 år i fengsel.

Dette skjer samme høst som Nobelkomiteen gir fredsprisen til journalister som blir forfulgt for sitt arbeid. Filippinske Maria Ressa og russeren Dmitrij Muratov er modige og verdige mottakere av Nobels fredspris – i likhet med en rekke andre journalister verden over som utøver yrket sitt med livet som innsats. I likhet med Julian Assange.

Likevel: Samtidig som Ressa og Muratov kommer til Oslo for å motta fredsprisen og folkets hyllest, risikerer Assange å bli stilt for retten i USA. Han har allerede blitt ettertrykkelig straffet for sine handlinger: Først satt Assange innestengt i ambassaden til Ecuador i London. De siste årene har han sittet i høyrisikofengslet Belmarsh, sammen med terrorister og voldsmenn. Her lever han under prekære soningsforhold – uten å være dømt for noe.

Gjennom rettsforfølgelsen av Assange sender USA et tydelig budskap: Om du avslører våre hemmeligheter, kommer vi etter deg. Julian Assange er australsk statsborger. Han har ikke jobbet i eller fra USA. Han har avslørt amerikanske hemmeligheter. Og skal straffes for det.

Det er en unnlatelsessynd at Nobelkomiteen ikke inkluderte Assange blant fredsprismottakerne. For all del: Maria Ressa og Dmitry Muratov fortjener prisen. Men vi kan ikke fri oss fra tanken om at Julian Assange som tredje prismottaker ville være et positivt bidrag til å stanse den skammelige jakten på mannen.

Det er ikke bare Nobelkomiteen som ser bort. Det er, med noen unntak, for stille om Assanges situasjon også i norske medier, denne avisen inkludert. Og det til tross for at flere norske medier har publisert Wikileaks-avsløringer.

All den tid den norske offentligheten ikke tar bekymringene rundt Julian Assange på større alvor, vil det alltid være noe hult over vår hyllest av vinnerne av Nobels fredspris senere i år. Kampen for presse- og ytringsfriheten kan ikke være forbeholdt dem som kjemper mot regimer vi ikke liker.

