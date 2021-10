Stopp Oslo-volden

Mandag kveld ble en ung gutt skutt og nær drept på Stovner i Oslo. Det er tilfeldighetenes spill når et menneske blir skutt i magen. Denne gangen gikk det bra.

En enkeltepisode som dette ville ikke vært grunnlag for stor bekymring i en storby som Oslo. Men skytingen bare noen meter fra politistasjonen på Stovner, er ikke det. Den føyer seg inn i et svært bekymringsfullt mønster.

Politiet uttrykker bekymring, selv om de ikke finner noen sammenheng mellom de seks skyteepisodene som har rystet hovedstaden siden midten av august. Sju unge menn er skadet, én har blitt drept. Dødstallet kunne vært langt høyere. Fem av voldshendelsene har skjedd i Oslos østlige bydeler.

Justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) tar sakene på alvor og har kalt inn til møte med Oslo kommune og Oslo-politiet neste uke. Der vil hun møte byrådsleder Raymond Johansen, som liker dårlig utviklingen i byen. Han uttrykker likevel full tillit til jobben som gjøres fra det lokale politiet både når det gjelder forebygging og etterforskning.

Det er vanskelig å tro at de mange skytingene på så kort tid er en ren tilfeldighet.

Jan Bøhlers politiske troverdighet er svekket, men når det gjelder kriminaliteten i Oslos gater har han fortsatt tyngde. I Klassekampen onsdag kommer Sp-politikeren med sin analyse. Han peker på at det for lett tilgang på våpen og at det pågår maktkamper i Oslos gjengmiljøer. Nå krever Bøhler å få se flere beslaglagte våpen. Og han frykter at politiet ikke bruker store nok ressurser på etterretning og forebygging, men kun på etterforskning av konkrete hendelser. Bøhler ser sammenhenger mellom skytingene som politiet offisielt ikke gjør.

Det er vanskelig for publikum å vurdere hva som er bakgrunnen for de mange skytingene, men mange føler berettiget frykt for videre eskalering og at uskyldige kan rammes. Det er betryggende å se at situasjonen tilsynelatende tas på største alvor. Landets og byens ledere samler seg for å stoppe volden i Oslo. Men det må ikke bare bli prat. Situasjonen krever handling.

Det er vanskelig å tro at de mange skytingene på så kort tid er en ren tilfeldighet. Kanskje er ikke episodene del av samme konflikt, men de utgjør likevel et mønster. Har Jan Bøhler rett, må Oslo-politiet styrkes. Hvis volden som nå utspiller seg i Oslo, er et varsel om at vi nærmer oss situasjonen i Sverige, må den stoppes så fort som overhodet mulig.

