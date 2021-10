Den siste tida er det blitt avslørt flere tilfeller av fagforeningsknusing. Noen av disse har gått på at bonuser og andre goder ikke kommer de fagorganiserte til gode. Men når skjevhetene løftes fram i lyset og blir kritisert, har bedrifter kommet på bedre tanker. Elkjøp-kjeden er et slikt eksempel. Og nå bøyer ledelsen i Tess-konsernet også av.

«Tess ønsker å ta vare på vår viktigste ressurs, våre medarbeidere, og hever bonusbetingelsene og andre goder til de fagorganiserte opp til nivået for øvrige ansatte», sier toppsjef Erik Jølberg i en e-post. Men dette ville neppe skjedd, om det ikke hadde vært for at nettavisen E24 avslørte forholdene i selskapet. Tess er Norges største leverandør av industrislanger og har 1100 ansatte her til lands. E24 kan også fortelle at helomvendingen kom etter press fra store kunder av Tess.

Vi tør minne om at Tess-eier og gründer Erik Jølberg først argumenterte kraftig for at det skulle lønne seg å være uorganisert i selskapet hans. I interne Tess-skriv har det kommet klart fram at fagorganisering blant annet vil medføre at alle bonuser faller vekk, at besøk hos tannlege og lege ikke vil bli dekket og at helseforsikring vil bortfalle.

Slik skjevfordeling er og blir fagforeningsknusing. En av bonusordningene innebærer samtidig en uthuling av den lovfestede ordningen med full lønn under sykdom. En fraværsdag gir nemlig trekk på 1.500 kroner i mulig tilstedebonus.

Selv om ledelsen i både Elkjøp og Tess nå formelt har snudd, har det neppe skjedd en holdningsendring overfor fagbevegelsen i toppledernes hoder. Derfor er denne kampen slett ikke vunnet, og vi må være forberedt på nye tilbakeslag. Vi har nok bare sett toppen av et isfjell. Fagbevegelsen har åpenbart en utfordring. Men også politikere og ansvarlige arbeidsgivere bør kjenne sin besøkelsestid.

Det synes å være behov for å styrke både lovverket og hovedavtalen for arbeidslivet for å unngå forskjellsbehandlingen som har vært praksis i Elkjøp og Tess. Den norske samfunnsmodellen er truet. Modellen forutsetter en høy grad av organisering, både blant arbeidstakere og arbeidsgivere.

Ap/Sp-regjeringen går forbilledlig inn for å doble skattefradraget for fagforeningskontingent. Dette beløpet har dessverre stått stille på 3850 kroner under Erna Solbergs regjeringsperiode. Fradraget har derfor sunket i verdi, siden det ikke er blitt oppjustert i takt med lønnsøkningen i disse åtte årene.

Næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) er et eksempel til etterfølgelse. Som toppleder i møbelprodusenten Vestre, har han oppfordret de ansatte til å være organisert.

