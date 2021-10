Uholdbart fra Oslo Ap

Det er alltid plass til en mann til, ser ut til å være en av mange uskrevne lover i politikken. I Oslo Arbeiderparti er det nå så mange menn i toppen at det nærmer seg parodien. Av partiets stortingskandidater som fikk plass i regjeringen, er begge menn. Partiets to representanter i Aps sentralstyre, er begge menn. Byrådslederen er mann. Fylkeslederen er mann. Partisekretæren er mann. Gruppelederen i bystyret er mann. Varaordføreren er mann.

Vi håper situasjonen som nå har oppstått, er en vekker.

Det eneste stedet vi finner prinsippet om likestilling intakt, er i byrådet, der det sitter to menn og to kvinner fra Ap. I partiets bystyregruppe, derimot, er det to kvinner. Resten er menn. Det er ikke bare enkelt å finne en kvinne i en slik høystakk av menn. Vi har forståelse for det. Men i Oslo stilte en dyktig kandidat til vervet som ny varaordfører etter Kamzy Gunaratnam, som måtte fratre da hun ble valgt inn på Stortinget. Likevel tapte Line Oma kampvoteringen, der to menn også stilte.

Vi gratulerer Abdullah Alsabeehg med valget og med vervet som Oslos nye varaordfører. Dette handler ikke om ham personlig, eller om noen av de andre mannlige enkeltpersonene som nå bekler toppverv i Oslo Ap. Det handler om manglende bevissthet, skjev rekruttering og systemsvikt.

Vi finner en viktig forklaring i Oslo Aps bystyregruppe. Der er kvinneandelen så liten at det er pinlig. Det skyldes ikke Aps organer. Partiet nominerte annenhver kvinne og mann, i tråd med vedtektene, foran valget i 2019. Men fordi velgerne kan endre ganske mye på listene ved lokalvalg, ble et stort antall menn krysset inn. Kvinnene forsvant ut.

Det er lite å gjøre med det, annet enn å oppfordre velgere som er opptatte av kjønnslikestilling å sette et kryss på gode kvinnelige kandidater neste gang de har muligheten til det. Det som er mulig å gjøre noe med, er å øke bevisstheten. Når Arbeiderpartiet i Oslo har så få kvinner i sin gruppe, og ellers så mange menn i fremskutte posisjoner, er det viktig at partiet gjør en ekstra innsats for å løfte fram kvinner der de kan. Vi håper situasjonen som nå har oppstått, er en vekker, og en spore til å jobbe mer systematisk og aktivt med kjønnslikestilling både i Oslo Ap og i resten av politikken.