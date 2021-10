Tragedien i Kongsberg

Drapene i Kongsberg griper rett inn i det norske regjeringsskiftet. Det er midt i krisen betryggende å se hvordan det avtroppende og påtroppende politiske regimet samarbeidet godt og respektfullt, og sørget for god kommunikasjon med landets befolkning.

Statsminister Jonas Gahr Støre koblet Kongsberg-drapene til psykisk helsevern.

Flere av landets nye statsråder får tragedien øverst på sin dagsorden. Landets nye justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) kastes rett inn i alvoret. Politiet presiserte i går kveld at ressursene har funnet hverandre og at samarbeidet med andre etater har vært godt. Men det vil og må stilles skarpe spørsmål ved at alle drapene trolig er utført etter at politiet første gang konfronterte mannen i Kongsberg. Etatens struktur og evne vil igjen komme i søkelyset.

Den lokale politiledelsen har, etter det vi kan bedømme fra mediene, håndtert den offentlige siden av saken svært godt. Vi alle skal merke oss den høflige, men kraftfulle anmodningen fra politiet til publikum om ikke å dele bilder eller annet materiale fra saken på sosiale medier. Ikke minst av hensyn til barn. «Vær så snill, slutt med det», er sterkt å høre fra politiet. «Det er lite klokt og respektfullt», er ord vi alle, som medmennesker i en krise, skal legge oss på minne.

Også vår nye helseminister Ingvild Kjerkol vil måtte ta tak i tragediens etterspill. Da statsminister Jonas Gahr Støre presenterte henne på Stortinget torsdag, koblet han Kongsberg-drapene til psykisk helsevern. «Det siste døgnet har vist at vi har store utfordringer på dette feltet», sa Støre og viste til at mange blir avvist til tross for at de av lege er henvist til psykisk helsevern. Støre skrøt av Kjerkols gjennomføringskraft. Den kan komme til stor nytte hvis regjeringen skal ruste opp behandlingstilbudet innen psykiatrien. Det er det behov for.

Det gjenstår fortsatt mange spørsmål knyttet til gjerningsmannen på Kongsberg. Det som er kjent, er at det er en mann, dansk statsborger i 30-årene som skal stå bak ugjerningene. Mannen er kjent for politi og helsemyndigheter fra før, og skal ha konvertert til islam. Det er tidligere kommet inn bekymringsmeldinger om mulig radikalisering, og disse skal være fulgt opp.

PST kobler drapene til terror, og handlingsmønster og gjerningsmannsprofil sammenfaller med det tjenesten har advart mot: Enslige terrorister som bruker andre midler enn skytevåpen og eksplosiver. Vi vil likevel advare mot offentlige spekulasjoner og kobling til islam som motiv. Dette bidrar til mistenkeliggjøring og stigmatisering av en stor gruppe nordmenn og undergraver tilliten i samfunnet. Til Dagsavisen sier styreleder i den lokale moskeen at han er bekymret for hvordan angrepet vil påvirke muslimer i Norge. Det er vi også.

