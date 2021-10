Klarer vi en, klarer vi to

Verdens farligste dyr for mennesket er ikke hvithaien, ulven, isbjørnen eller løven. Det er myggen. Den transporterer mange sykdommer, blant annet parasitten som fører til malaria. Hvert år dør en halv million mennesker av denne sykdommen. Halvparten av dem er barn under fem år. Blant de som overleverer, risikerer mange senskader, blant annet på hjernen. Det er særlig det afrikanske kontinentet som er hardt rammet. Men klimaendringene kan komme til å gjøre at malariamyggen flyr nordover, mot et varmere Europa.

Vi kan ikke la det samme skje med Covid-19.

Myggnett og dyre medisiner har hittil vært de viktigste, men også sløve, våpnene mot malaria. Derfor er det en stor og svært gledelig nyhet at en banebrytende vaksine nå er på vei. Onsdag kveld kom meldingen om at Verdens Helseorganisasjon nå anbefaler oppstart av utstrakt vaksinering av barn i Afrika sør for Sahara.

Det afrikanske kontinentet er rammet av mange sykdommer. En av dem, Covid-19, kjenner vi godt. Men der vestlige og rike land er i ferd med å få fullvaksinert befolkningen, henger de fattigste fortsatt etter. Mantraet om at «ingen er trygge før alle er trygge» framstår nå mer som en besvergelse enn som et politisk forpliktende utsagn. Vaksinen mot malaria er en sterk påminnelse. Det har tatt ufattelig lang tid å utvikle den. Et horribelt antall mennesker har dødd. Vi kan ikke la det samme skje med Covid-19.

Malaria-nyheten er en påminnelse også om et annet paradoks. Globalt har millioner av barn dødd av sykdommer det finnes vaksine mot: Røde hunder, meslinger, polio. GAVI-initiativet, der Norge har vært en viktig initiativtaker og bidragsyter, har rettet opp noe av denne store uretten. Programmet har reddet et enormt antall liv.

Det høyeste hinderet for vaksiner i fattige land, er som oftest ikke at vaksinen mangler. Problemet er å få den fram til menneskene som skal ha den. Det var utgangspunkt for GAVI. Det bør også være utgangspunktet nå. Norge bør ha ambisjoner om å ta en aktiv, internasjonal lederrolle for å få flere vaksiner fram til flere folk, enten det dreier seg om malaria, Covid-19 eller andre farlige sykdommer.

