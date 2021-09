Støre må styre til venstre

Med SVs exit fra Hurdal står Jonas Gahr Støre igjen med restene: Plattformen til en mindretallsregjering utgått av Senterpartiet og Arbeiderpartiet skal nå forhandles fram. Det kan muligens være fristende å sette seg til for å slikke sårene etter et slikt sviende nederlag. Men det nytter ikke. Støre må nå gå inn i de videre samtalene med en tydelig og gjennomtenkt strategi, som han må jobbe målrettet for å lykkes med.

[ Drømmen til Jonas ble knust ]

Arbeiderpartiet gikk til valg på en rødgrønn regjering. Det valgløftet klarte ikke Støre å innfri. Men den historisk brede oppslutningen bak venstresiden er ikke borte. Velgerne har gitt en svært tydelig beskjed om at de vil ha en bedre klimapolitikk, en mer rettferdig fordelingspolitikk og en offentlig finansiert velferd. Da kan ikke en Ap/Sp-regjering orientere seg mot høyresiden. Støres første og viktigste oppgave er å kreve klare og bindende forpliktelser fra Senterpartiet på at en ny regjering skal søke mot SV.

Vi registrerer at Fellesforbundets leder Jørn Eggum er fornøyd med at Ap stod opp mot SV i diskusjonene om oljepolitikk. Vi håper han ikke er like fornøyd med bruddet. Fellesforbundets og resten av LOs medlemmer er ikke tjent med en sentrumsregjering som kan danne flertall med Venstre og KrF. Venstres syn på det fagligpolitiske samarbeidet og fagbevegelsen grenser opp mot fiendtlig. Det høyreorienterte KrF vi har fått etter veivalget i 2018 står også fjernt fra fagbevegelsen. Hvis en hard insistering på oljeutvinning fra Fellesforbundets side viste seg å være en viktig forklaring på det rødgrønne sammenbruddet, bør flere gå i seg selv og reflektere over om en så smal tilnærming er det LOs er medlemmer best tjent med.

[ Dagsavisen mener: Et svik mot valgresultatet ]

Senterpartiet er allerede ute og hinter om et samarbeid med høyresiden. Det er ikke overraskende. Det er jo en grunn til at partiet ikke ønsket å ha med SV. Som sentrumsparti ønsker Sp å kunne gå til begge sider. Men her må altså Støre sette foten hardt ned, og avvise alt slikt snakk. Hans viktigste strategiske oppgave nå er å binde Senterpartiet til venstresiden med alle tilgjengelige midler. Velgerne som stemte for regjeringsskifte og en ny retning for Norge fortjener ikke flere skuffelser fra Hurdal.