Et svik mot valgresultatet

Det ble spekulert i at det kunne bli brudd, men det var få som trodde på det etter venstresidens store valgseier. Med støtte fra 100 mandater i Stortinget kunne en regjering av Ap, SV og Sp ha styrt trygt stortingsperioden ut. Mindretallsregjeringen Støre må i stedet leve farlig fra første stund, nå som SV har trukket seg fra sonderingene om å danne en ny regjering.

[ Arbeiderpartiet har lite eller ingenting å vinne på å gå i en topartiregjering med Senterpartiet ]

Resultatet er et stort nederlag for Jonas Gahr Støre og Ap som hele tida har jobbet for en rødgrønn flertallsregjering. Ekstra ille må det være at SV bryter på spørsmål om rettferdig fordeling og klimapolitikk. Dette har også vært hovedsaker for Ap under valgkampen. Vi hadde trodd at det var mulig for Ap og SV å bli enig her. Her har nok motstanden fra Sp bidratt sterkt til at samtalene havarerte.

Vi beklager at SV så seg nødt til å bryte samtalene. Men vi vil rose partiet for sin prinsippfasthet

Sp og Trygve Slagsvold Vedum står igjen som vinner av både valget og regjeringssamtalene. Det er vi svært lite fornøyd med. En eventuell regjering med Ap og Sp er ikke et godt svar på valgresultatet. Vi er helt sikker på at flertallet har stemt for en regjering med Ap, SV og Sp. En mindretallsregjering med Ap og Sp blir en form for sentrumsregjering som må søke støtte både hos venstresiden og høyresiden.

[ Seieren følger våre faner i både Norge og Tyskland. Men det er ingen grunn til å friskmelde Europas sosialdemokrater ]

Vi beklager at SV så seg nødt til å bryte samtalene. Men vi vil rose partiet for sin prinsippfasthet. SV har hele tida sagt at partiet går inn i regjeringen hvis det politiske grunnlaget er godt nok. Når det svikter på så fundamentale saker som rettferdighet og klima, forstår vi at SV måtte bryte.

SV sier at det er villig til når som helst i fireårsperioden å forhandle om dannelsen av en flertallsregjering. Forutsetningen er at partiene stiller med blanke ark. SV vil ikke snike seg inn i en regjering med en ferdig laget regjeringsplattform slik Venstre og KrF gjorde i Solberg-regjeringen. Det gir håp om en bedre løsning. Men vi frykter at så ikke kommer til å skje. Toget er antakelig gått for en rødgrønn flertallsregjering.

Vi tror det beste ville ha vært om Jonas Gahr Støre hadde avvist Trygve Slagsvold Vedum og dannet en mindretallsregjering sammen med SV. Politisk ligger dagens Ap nærmere SV enn Sp. En slik regjering ville ha fått store problemer i Stortinget, og dyttet Sp over på høyresiden. Men hvis Sp hadde slått seg sammen med de borgerlige partiene og felt regjeringen, ville regjeringen Støre/Lysbakken ha gått ned med flagget til topps.

[ Hold deg oppdatert. Få daglige nyhetsbrev fra Dagsavisen ]