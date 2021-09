Brexit i baklås

Det har ulmet lenge i Storbritannia. På seinsommeren avtegnet det seg et tydelig bilde. Butikkene ble glisne, restaurantene manglet hender, omsorgen gikk i stå og lastebilene sto. Nå er kaoset totalt.

Men med tre år til neste valg, kan selv Johnson ha rukket å skape ro, normalitet og øl i kranene i Storbritannia.

Ironien er endeløs i et post-brexit Storbritannia. Jobbene britene hyttet med nevene over at forsvant til fremmedarbeidere, står tomme etter at Brexit og koronapandemien har tømt landet for arbeidskraft. En million jobber står ubesatt. Halvparten av dem innen serveringsbransjen som i stor grad har basert seg på arbeidere fra EU.

Mest akutt er likevel problemet med at landet mangler lastebilsjåfører. Uten folk bak rattene kommer ikke matvarer til butikkene, medisiner til apotekene og det mangler bensin i pumpene. Det siste ble så anstrengt at statsminister Boris Johnson vurderte å kalle inn hæren for å sikre distribusjonen.

100.000 sjåførjobber står ubesatt. At det ville bli mangel på dem, er ikke overraskende for britene. Mangelen på sjåfører gjør seg gjeldende over hele Europa. Mange lokale sjåfører pensjonerer seg, og en ny generasjon velger andre veier. Men omfanget har tatt britene på senga. Det som nå avsløres er et helt grunnleggende trekk ved moderne, vestlige samfunn: Arbeidsgivere har importert arbeidskraft, senket lønningene og ødelagt den hjemlige rekrutteringen. Nå prøver man desperat å hente inn folk til lite attraktive, dårlig betalte jobber. Men frafallet er for stort til å fylle setene.

Vi har hørt den samme klaginga her hjemme da utesteder og restauranter i sommer kunne åpne igjen og det manglet arbeidskraft. Fagforeningene hadde lite sympati med arbeidsgivere som over tid har presset norske arbeidere ut av markedet gjennom å tilby for dårlige lønninger.

Britenes strukturell e arbeidskraftproblem er ikke løst over natta. Etter tiår med europeisk integrasjon får det konsekvenser når man trekker stigen opp etter seg. Nå åpnes det opp for å gi ekstraordinære arbeidstillatelser. Men billig arbeidskraft er attraktivt over hele EU. For Brexit-propagandist Boris Johnson er situasjonen svært betent og pinlig. Det er ikke til å underslå at Europa nå ler av britene og uttrykker et «hva var det vi sa».

For Labour, den britiske opposisjonen som i disse dager er samlet til landsmøte i Brighton, er brexitkaoset moden politisk frukt. Bedre muligheter til å ramme de konservative får de ikke. Men med tre år til neste valg, kan selv Johnson ha rukket å skape ro, normalitet og øl i kranene i Storbritannia.