Rødt, gult og grønt i Tyskland

De tyske Sosialdemokratene (SPD) vant en knapp seier i valget i Europas mektigste land i helga. Partiet fikk 25,7 prosent av stemmene, en framgang på over fem prosentpoeng fra forrige valg. Det bør gi grunnlag for en regjering utgått fra SPD. Selv om veien fram er lang og kronglete, er beskjeden fra velgerne er nemlig klar: Tiden bør være over for Angela Merkels kristendemokratiske parti CDU/CSU.

Merkel selv varslet i god tid før valget at hun ikke blir med videre. 16 år som forbundskansler fikk være nok. Hennes arvtaker som kristendemokratenes kanslerkandidat, Armin Laschet, fikk se at velgerne forlot partiet. Kristendemokratene gikk nesten ni prosentpoeng tilbake, til 24,1 prosent. «Velgerne stemte på SPD fordi de vil ha forandring», sa Sosialdemokratenes kanslerkandidat Olaf Scholz da resultatet ble klart. Det har han nok i det minste litt rett i.

Vi håper sosialdemokrater, De grønne og FDP blir enige om en «trafikklys-koalisjon» under Scholz

Til tross for at det ble største parti, gjorde ikke SPD et brakvalg. Ingen parti som har vunnet valget i Tyskland, har noensinne fått mindre enn 31 prosent av stemmene. Dermed står landet overfor lange forhandlinger, der utfallet er usikkert. Derfor sier også kristendemokraten Laschet at han håper å kunne danne regjering, tross velgerflukten.

De grønne fikk et resultat på 14,8 prosent. Det er partiets klart beste resultatet noensinne. De liberale fridemokratene (FDP) fikk 11,5 prosent av stemmene. Det er disse to partiene som nå holder Tysklands politiske framtid i sine hender. FDP ligger nærmest kristendemokratene, mens De grønne er tettere på SPD.

I Tyskland er mindretallsregjeringer utelukket. De siste åtte årene har landet vært styrt av en storkoalisjon mellom kristendemokrater og sosialdemokrater, ledet av Angela Merkel. For første gang kan den kommende regjeringen bli en koalisjon av tre partier. Den regjeringen bør ledes av Sosialdemokratene.

Om Kristendemokratene skulle bli sittende med makta, vil det vise manglende respekt for velgernes ønsker. «Tre partier er blitt styrket, derfor er dette det klare mandatet som velgerne har formulert», sa SPDs kanslerkandidat Scholz om å ta makta da valgresultatet var klart. Vi sier oss enige.

Det er ikke ideelt for SPD å regjere med det liberale FDP. Det har vært snakk om et rødgrønt regjeringsalternativ i Tyskland, men venstrepartiet Die Linke gjorde et elendig valg og havnet under sperregrensen på fem prosent. Da er det ingen vei utenom for Olaf Scholz og SPD.

Vi håper sosialdemokrater, De grønne og FDP blir enige om en «trafikklys-koalisjon» under Scholz, oppkalt etter partifargene rød, grønn og gul.

