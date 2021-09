På høy tid med avløsning

Finansminister og nestleder i Høyre, Jan Tore Sanner, har utvist dårlig skjønn, og kanskje til og med brutt loven, helt på tampen av sin gjerning som statsråd. Det går ikke på skinner for regjeringen til Erna Solberg på oppløpet av de åtte årene de borgerlige har fått styre.

Aftenpostens avsløringer om skatterotet på Stortinget og på Statsministerens kontor endte med at KrF-leder og statsråd Kjell Ingolf Ropstad valgte å trekke seg. Dermed er det en skadeskutt regjering som tar fatt på sine siste uker før den får avløsning. Situasjonen ble ikke bedre da VG i forrige uke kunne avsløre at finansminister Sanner ba embetsverket i Finansdepartementet holde igjen dokumenter som kunne ramme ham selv og Høyre i innspurten av valgkampen.

Innsynsbegjæringer er et av medienes fremste redskaper for å se makta i kortene

Bakgrunnen er et nytt regjeringsnedsatt utvalg ledet av NUPI-direktør Ulf Sverdrup som er satt til å vurdere den videre styringen av Oljefondet. Her var det flere ting som interesserte mediene. Sverdrup er en nær venn av oljefondssjef Nicolai Tangen. Det er dessuten bare noen år siden tidligere sentralbanksjef Svein Gjedrem ledet et utvalg med et likelydende mandat. Dermed gjorde journalister i både Dagens Næringsliv og VG det journalister skal gjøre: De ba om innsyn i sakens dokumenter.

[ Fem enkle grep for et (litt) bedre land ]

Formelle innsynsbegjæringer er et av medienes fremste redskaper for å se makta i kortene og dermed opplyse publikum om hva som skjer i det offentlige Norge, og er hjemlet i Offentlighetsloven. Det er slike innsynsbegjæringer som har gjort det mulig for Aftenposten å avsløre at flere av våre folkevalgte har levd godt på de rause ordningene for stortingsrepresentanter og statsråder.

Embetsverket i Finansdepartementet gjorde som de er pålagt: De gjorde klar dokumentene i saken slik at de kunne sendes ut til journalistene som hadde bedt om dem. Og så gikk det galt. Ifølge VG skal finansministeren selv ha bedt embetsverket holde tilbake dokumentene. «Vi er ikke tjent med at de får dette i en oppjaget valgkampinnspurt. E-postene sendes derfor ikke før fristen», skal statsråden ha sagt til embetsverket.

[ Hurra! Det er over! ]

Forespørsler om innsyn skal ifølge offentlighetsloven behandles uten «ugrunnet opphold», i praksis mellom en og tre virkedager. Loven åpner ikke for å holde tilbake dokumenter helt til siste frist av valgtaktiske årsaker. Christoffer Conrad Eriksen ved Institutt for offentlig rett ved Universitetet i Oslo er klar i talen: «Sanner har brutt loven ved å gi denne instruksen».

Det er politikerne som lager lovene vi andre må følge. Det er farlig for demokratiet om de samme folkevalgte føler seg hevet av disse lovene. Det er på høy tid at Regjeringen Solberg får avløsning nå.

[ Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen ]