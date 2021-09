Mot rødgrønn seier

Hvis valgresultatet mandag blir som resultatet av skolevalget, blir det regjeringsskifte. De rødgrønne partiene vil få et solid flertall på Stortinget. Det vil ikke bli flertall for Støres foretrukne flertallsregjering av Ap, SV og Sp. I følge beregninger fra Poll of polls vil de tre partiene få 81 mandater. Det er fire mandater fra flertall.

Det spennende er hva slags rødgrønn regjering landet får.

Støre vil dermed trenge støtte fra enten Rødt eller MDG. Vi er derfor forundret over at han advarer velgerne mot å stemme på disse partiene. I et intervju med Dagbladet onsdag begrunnet han advarselen med at vi trenger et sterkt parti som evner å styre en regjering i de krevende åra vi går inn i.

Vi håper og tror at Ap blir den sterkeste kraften i en ny rødgrønn koalisjon. Men resultatet av skolevalget og gjennomsnittet av meningsmålingene tyder på at Ap ikke blir så sterkt som det var. Partiet vil trolig gå tilbake i forhold til forrige stortingsvalg. I skolevalget fikk Ap 23,3 prosent. Et slikt resultat mandag vil være det svakeste Ap har oppnådd etter krigen.

Det er uklokt kort tid før valget å advare mot partier man kanskje blir helt avhengig av å samarbeide med. Rødt og MDG ligger begge an til å komme over sperregrensen på fire prosent. I så fall blir de å regne med på Stortinget i neste periode. Det hadde vært mer fornuftig om Støre hadde advart mot FrP og Høyre, som politisk ligger lenger vekk fra arbeiderbevegelsen enn Rødt og MDG.

SV ble en valgvinner i skolevalget. Meningsmålingene tyder på at partiet også kan bli det på valgdagen. Målingene gir SV en oppslutning på om lag 10 prosent. Det er 4 prosent mer enn ved forrige stortingsvalg. Sp som lå veldig høyt ved inngangen til valgåret, har mistet høyde de siste ukene. Resultatet ved skolevalget ble 8 prosent. Det er kanskje bra som resultat ved skolevalg, men altfor dårlig som stortingsvalg.

Statsministerens parti kan være i fritt fall. I skolevalget fik Høyre 13,5 prosent. Høyre ble slått av FrP som ble nest største parti etter Ap. Det slår neppe til på valgdagen. Høyre vil beholde plassen som nummer to blant partiene.

Skolevalget bekreftet at valgvinden blåser i retning rødgrønn seier. Det mest spennende ved dette valget er ikke om det blir et regjeringsskifte. Det spennende er spørsmålet om hva slags rødgrønn regjering landet får.