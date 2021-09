Oss selv først

Regjeringen besluttet torsdag at landets 12–15-åringer skal få tilbud om koronavaksine. Dette avgjøres etter at pandemien i Norge er kommet ut av kontroll og regjeringens smittekontroll har mislyktes. Grønt nivå i grunnskolen og normal studieåpning for høyskoler og universitet har åpnet for en voldsom spredning av viruset blant barn og unge voksne. Kommunikasjonen rundt gjenåpningen etter sommeren har vært kritikkverdig.

Nå bøter regjeringen på spredningen ved å vaksinere lenger ned i alderskullene

Folkehelseinstituttet har anbefalt tiltaket, men det er faglig strid rundt effekten av vaksinen på denne aldersgruppa. Covid-19 er en sykdom som i det store og hele ikke er farlig for barn. Mange smittede barn får ingen symptomer og svært få blir syke. Dødsfall er svært sjeldne, og den fryktede langtidseffekten av sykdommen er ikke bevist.

Samtidig vet man ikke fullt ut hvilke bivirkninger vaksinen har på unge kropper. Det er forskjell på barn og voksne. Men det er ingen grunn til å være urolige, og foreldre bør gi sitt samtykke når våre helsemyndigheter anbefaler det. Vaksinen er godkjent for alle ned til 12 år, og land som Danmark, Finland og Island har gitt den til sine unge. Vaksinen er mest sannsynlig helt trygg, men nødvendigheten er omstridt.

Vaksinasjonen av våre yngre er mest kontroversiell fordi vi nå bruker en knapp ressurs, vaksiner, på å vaksinere en gruppe som mest sannsynlig ikke løper særlig risiko for å bli alvorlig syke. Ja, en regjering må ha som sin første prioritet å sørge for egen befolkning, men verden er akkurat nå i en situasjon der ikke engang de mest sårbare delene av befolkningene i verdens fattigste land er vaksinert. To av hundre afrikanere er beskyttet.

Vi ønsker ikke å oppleve nye inngripende tiltak i Norge, og kjøper oss ut av problemet. Sannsynligheten øker også for at Vesten setter i gang med en tredje vaksinedose for å stå imot viruset. Det er et vondt paradoks at det samtidig er mennesker i verden som ikke har fått noen doser og som trenger denne helsehjelpen mer. De var også lovet denne hjelpen, men svak oppslutning om det internasjonale Covax-samarbeidet, de rå markedskreftene og en restriktiv patentpolitikk som regjeringen har støttet, har skapt en enorm forskjell i tilgang på vaksiner.

Ordene fra pandemiens start om at ingen er trygge før alle er trygge, står igjen som floskler. Evnen til reell solidaritet er nedslående.