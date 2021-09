Tydelige LO-krav til ny regjering

LO var en pådriver for en rødgrønn regjering foran stortingsvalget i 2005. Det er ingen tvil om at fagbevegelsens engasjement i valgkampen bidro til valgseieren. Også denne gangen jobber LO for å få en rødgrønn regjering av Ap, SV og Sp på plass. Forrige gang var det rødgrønne regjeringsalternativet klart før valget. Denne gangen er det dessverre mye mer uklart.

LO-leder Peggy Hessen Følsvik sa til Dagsavisen tirsdag at mange hadde ønsket seg at det var en tydeligere konstellasjon på den rødgrønne siden, og at partiene gikk til valg på felles saker slik som i 2005. Når de tre partiene har valgt ikke å gjøre det, må vi forholde oss til det, sa LO-lederen.

Vi tror for vår del at Ap, SV og Sp finner sammen i regjering hvis de får flertall. Hvis Sp likevel sier nei til å være med i regjeringen, bør Jonas Gahr Støre finne en erstatter for Sp. Rødt har sagt nei. MDG har sagt ja. En regjering av Ap, SV og MDG er ikke noe dårlig alternativ. Regjeringen vil uansett kunne støtte seg på et flertall i Stortinget.

Fagbevegelsen har klare krav og forventninger til en ny rødgrønn regjering. LO-leder Peggy Hessen Følsvik peker på tre hovedsaker som hun forventer at en rødgrønn regjering leverer på. Det er flere jobber, kamp mot ulikhet og stans i privatiseringen av helsevesenet og offentlig sektor.

Flere jobber er det aller viktigste. Det er ikke riktig at økonomien er på beina igjen etter pandemien. Fortsatt er 150.000 arbeidsledige. LO-lederen slår fast at Norge ikke er friskmeldt før folk er tilbake i jobb i hele stillinger. Det arbeidet må starte samme dag som den nye regjeringen er på plass. Statsbudsjettet må vise at flere i arbeid er regjeringens hovedjobb.

Kampen mot ulikhet har alltid vært en hovedsak for fagbevegelsen. Likevel er den like aktuell som før. Ulikheten har vokst de siste årene. Formuene til de rikeste er blitt større under Solberg-regjeringen. Et mer omfordelende skattesystem kan sette en stopper for det. Høyre-regjeringens mange kutt i velferdsgoder kan stanses med et pennestrøk. Det må også bli slutt på privatiseringen av det offentlige, slik LO krever.

I løpet av kort tid må folk få se at landet har fått en ny regjering.