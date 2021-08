Lærlinger trenger lærlingeplass

Norge mangler fagarbeidere. I 2035 er vi 100.000 i minus, dersom det ikke gjøres noe for å utdanne flere elever innen yrkesfag. I følge Statistisk sentralbyrå er det særlig innen bygg og anlegg, industri og håndverk og helse og sykepleie at Norge kommer til å mangle fagutdannet arbeidskraft, dersom vi ikke lykkes i å få mer fart på yrkesfagene. Vi kan legge til at mange av fremtidens jobber ikke er funnet opp ennå, og sannsynligvis befinner seg innenfor sektorer vi i dag bare aner konturene av.

Frafallet er på vei ned, og antallet lærlingeplasser har økt jevnt og trutt. Yrkesfag blir stadig mer populært. Men det går for sakte.

Det går riktig vei for yrkesfagene. Frafallet er på vei ned, og antallet lærlingeplasser har økt jevnt og trutt. Yrkesfag blir stadig mer populært. Men det går for sakte. Fortsatt opplever mange elever på yrkesfag at de ikke får en lærlingeplass. Det får konsekvenser for den enkelte, som risikerer å miste motivasjonen og i verste fall droppe ut. Og det får konsekvenser for samfunnet, som går glipp av gode og kompetente fagarbeidere.

Regjeringen Solberg har – ofte etter påtrykk eller forslag fra partene i arbeidslivet og opposisjonen – iverksatt flere gode tiltak for å stoppe frafallet og styrke mulighetene til læreplass. Det skal de har ros for. Men forslaget i Fullføringsreformen om å gjøre læreplass i skole til et likeverdig tilbud som læreplass i bedrift, ble heldigvis stoppet av Stortinget. Det kunne fort blitt en sovepute.

Arbeiderpartiet lanserte mandag løfter om styrking av yrkesfagene. Blant tiltakene er satsing på mer og bedre utstyr i yrkesfagene, en landsdekkende læreplassgaranti, bedre oppfølging og mer praktisk læring fra 1. klasse i barneskolen. Oslomodellen, som det rødgrønne byrådet har innført for et mer seriøst arbeidsliv, inneholder langt mer konkrete og ambisiøse krav om bruk av lærlinger hos leverandører enn det statlige lærlingekravet – hele ti prosent i bransjer der det er stort behov for lærlingeplasser. Det kravet bør gjelde i hele landet, og ikke bare i Oslo.

Alt dette er gode forslag. Vi forventer at ordene følges opp med penger og konkret handling dersom det blir regjeringsskifte denne høsten.

