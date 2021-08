Skikongens skattetriks

Skilegenden Bjørn Dæhlie er en «flink» skatteplanlegger. Det kunne vi fredag lese i Dagens Næringsliv. Avisen har gått gjennom årsregnskapene til Dæhlies holdingselskap Sisa Invest og hans personlige skatteregning, slik den framkommer i skattelistene.

Her blir det synlig at Dæhlie var oppført med null i personlig inntekt fra 2013 til 2017. Samtidig tok han ut 20 millioner i skattefritt utbytte, selv om det i utgangspunktet skal betales skatt av utbytte. Men her var det snakk om å ta tilbake innskutt egenkapital, noe som er skattefritt i visse tilfeller. På en annen side betalte skilegenden 17 millioner i formuesskatt.

Prinsippet om å betale skatt etter evne utfordres.

Etter 2017 kunne ikke Bjørn Dæhlie lenger benytte seg av dette «smutthullet» til å redusere skattetrykket. Men det åpnet seg en ny mulighet da Bø i Vesterålen før jul i 2019 vedtok å senke formuesskatten til 0,35 prosent. Landets øvrige kommuner har en formuesskatt på 0,85 prosent. I fjor høst flyttet derfor Dæhlie til Norges svar på skatteparadiset Monaco. Og han var ikke alene om å flykte til Bø. Flere andre godt bemidlede nordmenn gjorde det samme.

«Jeg tar ut mellom 6–8 millioner fra mitt selskap kun for å betale formuesskatten. Skatten betales fra privat hånd, slik at beløpet er beskattet flere ganger, først i selskapet, så som utbytte, før formuesskatten betales», sa Dæhlie som argument for å flytte til Bø i Vesterålen.

Men nå har DN avslørt at Dæhlie ikke har vært trippelbeskattet. I flere år har han nemlig tatt ut innskutt egenkapital skattefritt fra selskapet. Og med null i personlig inntekt blir det heller ingen inntektsskatt. Det hører med til bildet at Dæhlie i 2019 hadde en formue på 400 millioner og da betalte 5,5 millioner i skatt. Dæhlie vil spare om lag 2 millioner kroner i året på at han nå har bosatt seg i Bø.

Litt komplisert altså, men poenget er at mange rike har muligheter til å sno seg innenfor skattereglene. «Dæhlie har en langt lavere gjennomsnittsskatt enn vanlige husholdninger, og formuesskatten er ment nettopp å omfordele inntekt fra de aller rikeste som betaler lite skatt i Norge», sier økonomiprofessor Guttorm Schjelderup svært så treffende.

Den lave skatten for mange av de aller rikeste utfordrer prinsippet om å betale skatt etter evne. Derfor blir det så viktig å skjerpe formuesskatten på de største formuene. Erna Solbergs regjering har dessverre senket denne skatten. Høyre og Frp lover å senke den ytterligere. Det vil i tilfelle være nok en gavepakke til de aller rikeste. Vi vil også få enda flere nullskattytere her til lands. Dette er noe av det som står på spill ved høstens valg. Bjørn Dæhlies skattetriksing er et talende eksempel.

