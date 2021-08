Renta opp etter valget

Det er ventet at Norges Bank foreløpig holder renta uendret på null prosent. På dette rekordlave nivået har den ligget siden 7. mai i fjor. Årsaken er pandemien som har rystet verdensøkonomien. Sentralbanksjefene i den vestlige verden svarte på nedturen med å sende renta til bunns. Norges Bank fulgte etter med å sette renta til null.

På rentemøtet i juni ga Norges Bank klar beskjed om at nullnivået ikke ville vare ut året. Den første renteøkningen ville ikke komme i dag, men først på neste rentemøte i september. Renteøkning blir noe av det første en ny regjering blir møtt med etter valget.

Det er nok ikke høyere rente velgerne som har stemt fram en ny regjering, helst vil ha av forandringer. Under pandemien har det vært nesten gratis å låne penger. Boligrenta har ligget på et behagelig lavt nivå. Det har hjulpet familier med svak økonomi. Lavrentepolitikken har også vært bra for bedriftene som har slitt under pandemien. Folk med sparekonto i bankene har derimot tapt mye på lave renter. De ser fram til at renta skal øke igjen.

Renteøkning er et varsel om at der går bedre med norsk økonomi.

Renteøkning er et varsel om at det går bedre med norsk økonomi. Mindre smittetrykk og en fullvaksinert befolkning vil få opp farten på økonomien. Vi ser tegn på det allerede. Det er vekst i sysselsettingen og fall i arbeidsledigheten. Det er et godt stykke igjen før samfunnsøkonomien har gjenvunnet normaltilstanden. Skulle en fjerde smittebølge treffe landet må renteøkningen settes på vent og nye kraftige smitteverntiltak må tas i bruk. I øyeblikket tyder det meste på at vi slipper en ny runde med nedstengning.

Hvis Norges Bank øker renta i september, blir Norge det første av våre samarbeidsland som forlater nullrentepolitikken. Det innebærer en risiko å være den første som bryter ut. En tilnærmet like rente med land vi har mye økonomisk samarbeid med, er en fordel for utenrikshandelen. For innenriksøkonomien er det åpenbart uheldig med nullrente i lang tid. Det fører blant annet til skjev balanse mellom forbruk og sparing. Folk sparer ikke når renta er null. De låner mye mer når det nesten ikke koster noe.

Når styringsrenta står i null, har ikke Norges Bank noe å gå på hvis det kommer et nytt økonomisk tilbakeslag. Enkelte land har riktig nok operert med negativ rente, men det er en rentepolitikk som er ukjent her i landet. Det beste er at det kommer en renteøkning i september slik Norges Bank har signalisert veldig tydelig.

