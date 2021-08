Ikke prima liga

Denne helga sparkes den engelske toppserien i fotball i gang igjen. Titusenvis av nordmenn vil benke seg foran TV og følge sitt favorittlag i Premier League. Pengegaloppen er vanvittig, men også suspekt. Hvor kommer pengene fra, er det stadig flere som spør.

Fotballen er en svært viktig markedsføringskanal for dette markedet.

Det norske, internasjonalt høyt anerkjente fotballmagasinet Josimar har før seriestarten satt dagsorden med et stykke undersøkende journalistikk om pengestrømmen. Magasinet skriver at ni av 20 Premier League-klubber nå har sponsoravtaler der asiatiske gamblingselskaper har kjøpt plass foran på drakta. Kryptiske tall og tegn har de siste årene erstattet ølprodusenter eller telekom. I tillegg har flere klubber andre typer avtaler med spillselskaper.

Valget av samarbeidspartnere er høyst kontroversielt og har blitt problematisert. Hundrevis tar sitt eget liv i England hvert år som følge av spillavhengighet. Sponsorene retter seg ikke nødvendigvis mot det britiske markedet, men det asiatiske der Premier League og gambling er enormt populært. Og fotballen er en svært viktig markedsføringskanal for dette markedet, og er derfor med på legge til rette for svindel. Det anslås at tusen milliarder dollar hvitvaskes gjennom gambling på internett hvert år. Men fotballen har verken tatt signalene eller noe moralsk ansvar. Pengene er for gode. Særlig for de små og mellomstore klubbene med mindre rike eiere som prøver å holde tritt med de største.

Mye oppmerksomhet er denne uka knyttet til Lionel Messis overgang fra Barcelona til Paris St. Germain. Til tross for pålagte restriksjoner fra fotballens foresatte i UEFA brukes det langt større midler på spilleroverganger og lønninger enn klubbene genererer fra egen virksomhet. Fotballøkonomien stimuleres av eiere med nærmest ubegrensede midler. Paris eies i praksis av den kontroversielle oljestaten Qatar, mens den britiske storklubben Manchester City eies av en annen, Abu Dhabi. City har i sommer kjøpt den britiske landslagsspilleren Jack Grealish for 1,3 milliarder, og er ventet å hente landslagskollega Harry Kane for et enda villere beløp.

Fotballen fjerner seg for hvert år lenger og lenger fra sine røtter og sin base av tilhengere. I våres ble et forsøk på å lage en europeisk superliga stoppet av opprørte fans. På terskelen til en ny sesong i Premier League er det grunn til å være bekymret for fotballens framtid, og sjel. Det er vanskelig å klappe mens man holder seg for nesa.