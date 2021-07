Rasismen lever

I år er det 20 år siden drapet på 15 år gamle Benjamin Hermansen. I morgen er det 10 år siden terrorangrepene på regjeringskvartalet og Utøya. Tirsdag ble det oppdaget at pøbler hadde tagget ned Benjamin Hermansens minnesmerke på Holmlia. Rasistene skrev på minnesmerket at Breivik fikk rett.

Det er veldig trist at noe slikt skjer. Men det overrasker oss ikke. Rasismen og høyreekstremismen er mer utbredt i samfunnet enn det mange tror. Drapet på Hermansen var rasistisk motivert. De som sto bak var medlemmer av en nynazistisk gruppe.

[ Rasisme er ikkje ei legitim «meining» nokon treng å ha i fred. ]

Drapet utløste sterke reaksjoner. En demonstrasjon mot rasisme samlet 400 000 mennesker. Det var en flott markering. Men det gjorde ikke slutt på rasismen og høyreekstremismen. Det ble vi minnet om på en forferdelig måte 22. juli ti år senere.

Samfunnet tok et juridisk oppgjør med terroristen bak terrorangrepene 22. juli. Men samfunnet har ikke tatt et oppgjør med de høyreekstreme holdningene som drev ham. Terroristen var besatt av tanken på å ramme Ap og partiets ungdomsbevegelse. Terroristen var ikke psykotisk i gjerningsøyeblikket. Det uhyggelige er at han visse hva han gjorde.

Det er først når vi vet, at vi kan treffe de nødvendige tiltakene for å verne om demokratiet.

Terrorangrepet på Al Noor-moskeen i Bærum for to år siden er et skremmende eksempel på at det finnes flere rasister i det norske samfunnet som er i stand til å begå terrorhandlinger. I likhet med angrepet på Utøya kom også dette fullstendig overraskende på myndighetene og politiet. Det bekrefter at vi ikke helt vet hva som skjuler seg av mørke og ødeleggende krefter i befolkningen.

Det er bra at AUF har tatt initiativet til debatten om rasisme og høyreekstremisme. Debatten burde ha kommet for 10 år siden. Den gangen var det ikke klima for det. Sårene etter 22. juli skulle leges. Det var greit å sørge, men ikke debattere filosofien bak terrorangrepet. Ap ble beskyldt av politiske motstandere for å bruke terrorangrepet i den forestående valgkampen. Det holdt partiet tilbake.

[ Gahr Støre etterlyser et oppgjør med ekstremisme ]

Det var en feilvurdering. Moderpartiet må nå gi full støtte til sin ungdomsbevegelses ønske om å kaste lys over ekstreme holdninger. Samfunnet trenger å få vite omfanget av høyreekstremismen og rasismen i Norge. Det er først når vi vet, at vi kan treffe de nødvendige tiltakene for å verne om demokratiet.