Nybø må avklare

Nybø og Norwegian er rykende uenige om flyselskapet har brutt forbudet mot å dele ut bonuser eller ikke. Ministeren vil tydeligvis ikke foreta seg noe for å avklare om regjeringen har jussen på sin side. Arbeiderpartiets Terje Aasland har bedt om å få klarhet i dette spørsmålet, men Nybø kommer gjennom Dagens Næringsliv med et unnvikende svar.

– Jeg har tidligere sagt at disse bonusene var ukloke i den situasjonen selskapet er i. Det har ikke vært noen tvil om statens holdning til disse bonusene, svarer Nybø.

Utover dette har hun ikke noe å legge til det omfattende svaret hun allerede har gitt Stortinget. Terje Aasland poengterer at det er viktig for Stortinget å få vite hvem som har den riktige versjonen av saken – næringsministeren eller Norwegian.

Våre folkevalgte må få vite om det er regjeringen eller Norwegian som har jussen på sin side.

Bakgrunnen er at Norwegian har fått krisehjelp fra staten gjennom gode lånebetingelser. Dette var avgjørende for at flyselskapet skulle kunne komme over den økonomiske kneika som korona-pandemien har skapt. I forrige måned ble det kjent at tidligere konsernsjef Jacob Schram og tidligere finansdirektør Geir Karlsen har fått 11 millioner kroner hver seg i ekstra bonus for å berge flyselskapet fra konkurs. Det nye styret i Norwegian sendte så Schram på dør og forfremmet Karlsen til konsernsjef.

Da staten hjalp Norwegian med kriselånet ble det samtidig stilt som betingelse at selskapet ikke skulle betale ut verken bonuser eller utbytte. Ifølge næringsministeren opphørte denne betingelsen 26. mai. Da trådte regjeringen inn med et nytt såkalt hybridlån på markedsmessige vilkår, og dermed var det «lov» å betale bonus fra dette tidspunktet. Problemet er bare at Norwegian hevder at forbudet mot bonuser bare gjaldt fram til selskapet havnet i konkursbeskyttelse og at vilkåret dermed falt bort allerede 8. desember i fjor.

Denne saken dreier seg om langt mer enn det formelt juridiske. Det er uansett forkastelig av Norwegian å utbetale bonuser når selskapet reddes av å ha en rik stat i ryggen. Regjeringen burde ha stilt et slikt krav også for det nye hybridlånet. Og Norwegians styre burde ha forstått at det går på tilliten løs i markedet når selskapet har manglende bakkekontakt overfor den jevne flypassasjer.

Det er imidlertid det rent formelle som er viktig når Stortinget skal utøve sin kontroll med regjeringen. Da må våre folkevalgte få vite om det er regjeringen eller Norwegian som har jussen på sin side. Næringsministerens tåkelagte svar gir god grunn til å være betenkt. Regjeringen synes å ha en dårlig sak i en domstol. Så langt ser det ut til at juristene i Norwegian sitter med de beste kortene.