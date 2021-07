God avtale med britene

Norges frihandelsavtale med Storbritannia har trådt i kraft. Med unntak av EØS er dette den mest omfattende handelsavtale Norge noensinne har inngått. Avtalen er forhandlet fram på rekordtid. Da britene forlot EU, sto Norge uten en avtale med sin viktigste handelspartner. Det hastet derfor med å få en frihandelsavtale på plass.

I all hovedsak har Norge fått samme markedsadgang til Storbritannia som vi hadde gjennom EØS-avtalen. Norske industribedrifter får videreført tollfriheten. Avtalen sikrer også at norske bedrifter ikke får mer krevende tollprosedyrer enn andre land som handler med britene.

Fisk og jordbruk har alltid vært problematisk de gangene Norge har forhandlet med EU. Det var særlig Frankrikes uvilje med å imøtekomme de norske kravene på fiskeri- og jordbrukssektoren som førte til at Norge fikk en dårligere avtale med EU i 1972 enn det Bratteli-regjeringen hadde tenkt seg. Da Norge forhandlet om EU-medlemskap på begynnelsen av 1990-tallet, skapte vilkårene for jordbruks- og fiskerisektoren på nytt problemer.

Storbritannia er som Norge, en viktig sjømatnasjon. Landet har også en stor landbruksproduksjon. Det var derfor grunn til å frykte at fisk og jordbruksvarer skulle skape store problemer i forhandlingene om en frihandelsavtale. Det skjedde ikke. Det ble noen vanskelige runder med forhandlinger, men man fant en løsning som begge parter er tilfreds med.

Frihandelsavtalen er ikke så omfattende som EØS-avtalen. Avtalen med EU regulerer også forholdene på områder som ikke dreier seg om handel med varer og tjenester. Som EØS-medlem er Norge et halvt EU-medlem. Norge må godta EUs lover og regler, men har liten innflytelse på regelverket.

EØS-motstanderne mener at en frihandelsavtale med EU er bedre for landet enn EØS-avtalen. Vi mener ikke det. EØS-avtalens svakhet er at Norge praktisk talt er uten innflytelse. Derfor er EU-medlemskap å foretrekke.

Nå som frihandelsavtalen med Storbritannia er på plass, bør en ny rødgrønn regjering få utredet og vurdert frihandelsavtalen i forhold til EØS og EU-medlemskap. Både ja-siden og nei-siden har behov for et uttømmende og saklig godt begrunnet svar på spørsmålet om hvilken avtaleform som er best for Norge.