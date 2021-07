Signalfeil

Nå åpner Europa. Synkende smittetall, vaksinering og økende bruk av koronasertifikatet gjør at det fra og med mandag 5. juli, vil være mulig å reise nesten som vanlig til EØS-land, Schengen-området og Storbritannia. Sagt mer folkelig: Du kan reise på utenlandsferie til sol og storby, uten å måtte argumentere for at reisen er nødvendig. Vi får stadig tilbake litt mer av friheten fra pandemiens klør.

[ Koronapandemien har kanskje fått prisen på koronabærene opp på et anstendig nivå. ]

Også for innbyggerne i landets hovedstad som ikke har tenkt seg utenlands eller utenbys, er dette en fin dag. Fra og med 5. juli er Oslo like åpen som resten av landet. Det vil si at føringene om hjemmekontor fjernes, og at skjenketidene utvides til den normalen vi en gang kjente. Det kan bli en lys og varm sommer!

Vi trenger frihet og fest, selv om det så bare er for en takket stund. For en kort sommer

Det er dette vi ble lovet, og det er dette vi får. Og trenger. Etter et langt, vondt år er befolkningen trøtt og sliten, og lei av formaninger og forbud. Vi trenger frihet og fest, selv om det så bare er for en takket stund. For en kort sommer.

I en slik situasjon blir det ekstra tungt når helseminister Bent Høie på slutten av forrige uke varslet at regjeringens gjenåpningsplan trolig bremses. Til tross for at smittetallene tilsier videre gjenåpning og at vaksinasjonsgraden øker for hver uke, fører deltavarianten av koronaviruset til stor usikkerhet. Derfor «vil min prioritering være å unngå å ta et steg tilbake i sommermåneden juli, fremfor å ta et steg fram», sa Høie til VG. Høie varslet også at nye tiltak, både nasjonale og for reiser til utlandet, kan bli innført på kort tid i sommer.

[ Rødt er vinneren i juni – og Støre kan kanskje klare seg uten Vedum ]

Vi skjønner selvsagt behovet for å kontrollere smitten. Deltavarianten er skremmende. Det er likevel uheldig at vi hele tiden får ulike signaler fra øverste hold. Det er vanskelig å se for seg at befolkningen er særlig mottakelig for nye, plutselig tiltak i sommer. For nye føringer for hvordan vi kan leve livet.

Samtidig viser Høies behov for å helle malurt i begeret hvor sårbare vi er. Og at vi ikke vinner kampen mot dette viruset her i Norge før hele verden er beskyttet. Deltavarianten av viruset kommer fra India og har spredt seg verden over. Myndighetene regner med at varianten vil bli dominerende i Norge i løpet av sommeren.

[ Sylvi Listhaug følger som ventet i sin forgjenger Siv Jensens fotspor som motstander av det organiserte arbeidslivet ]

Verdens helseorganisasjon (WHO) advarer mot at flere fattige land vi havne i samme situasjon som India, der deltavarianten har herjet de siste månedene. Vi har fått en todelt pandemi. Smittetall og dødsfall er på vei ned i de rikeste landene i verden, der en økende andel av befolkningen er vaksinert. I Europa har vaksineringen altså kommet så langt at vi kan reise med vaksinepass. Samtidig er mangelen på vaksiner prekær i fattige land.

WHO oppfordrer alle land som har vaksiner de kan dele, om å gjøre det. Målet er å nå 10 prosent vaksinering i de fattige landene. Det er avgjørende at alle rike land, Norge inkludert, bidrar. Også for vår egen del. Det vil komme flere nedslående meldinger fra myndighetene til en sliten befolkning om vi ikke bidrar til at hele verden er beskyttet.