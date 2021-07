Klart skille om helse

Statsminister Erna Solberg lover fritt behandlingsvalg til enda flere pasienter. Det var Høyre-lederens valgløfte da hun torsdag la ut på en tredagers valgkampturné. Siden 2015 har 60.000 pasienter nytt godt av ordningen med fritt behandlingsvalg. Dersom Høyre får fornyet regjeringsmakt skal ytterligere 100.000 få denne muligheten de neste fire årene.

Ordningen med fritt behandlingsvalg skal utvides til å gjelde flere behandlingsformer, dersom Høyre fortsatt får styre landet. Arbeiderpartiet vil derimot fjerne dette systemet og heller bruke de offentlige ressursene på å redusere ventetid og behandle flere pasienter. Innen helsepolitikken er det altså klare politiske skiller. Temaet vil helt sikkert stå sentralt når Høyre-leder Erna Solberg og Ap-leder Jonas Gahr Støre møtes til politiske dueller.

De aktuelle aktørene etablerer seg på Østlandet, med den følge at helsepersonell trekkes ut av distriktene

Fritt behandlingsvalg har vært et viktig prestisjeprosjekt for Høyre. Dersom man har fått rett til behandling, skal man også ha rett til å velge behandlingssted – uavhengig om det er en privat eller offentlig aktør som yter denne helsetjenesten. Dagens regjering innførte denne ordningen i 2015. Den kom på toppen av ordningen med fritt sykehusvalg som ble innført i 2001.

Det frie sykehusvalget innebærer at man kan velge mellom offentlige sykehus og private så vel som ideelle aktører som har avtale med de offentlige sykehusene. Arbeiderpartiet vil bygge videre på 2001-ordningen. Den gir god utnyttelse av ressursene og sikrer at pasienter med sammensatte diagnoser blir behandlet.

Den politiske striden står om graden av valgfrihet og hvordan finansieringen skal ordnes. Fritt behandlingsvalg betyr i realiteten et frislipp for kommersielle aktører. De offentlige sykehusene er dømt til å ta regningen. Historien har vist at de aktuelle aktørene etablerer seg på Østlandet, med den følge at helsepersonell trekkes ut av distriktene. I tillegg er det en byråkratisk ordning som setter faglige prioriteringer til side.

Fritt sykehusvalg har foreløpig ikke snudd Sykehus-Norge på hodet, men retningen er så klar at det gir grunn til å heve pekefingeren. Ordningen blir evaluert, men arbeidet er ennå ikke sluttført. Det hadde vært en stor fordel om Høyre hadde ventet på konklusjonene i denne evalueringen, men det er tydeligvis for mye forlangt. Erna Solberg har uansett bestemt seg for at dette er en god sak å drive valgkamp på. Ap-leder Jonas Gahr Støre er ditto sikker på at han har en god sak når Ap kjemper mot Høyres iver etter å privatisere helsevesenet enda mer.

Private og ideelle aktører bør bare være et supplement som styres gjennom avtaler. Det er til pasientens og samfunnets beste at det slås ring om de offentlige sykehusene og fagfolkene som jobber der.