Norwegians krasjlanding

Ukas turbulens knyttet til flyselskapet Norwegians bonusordninger er også et avslørende blikk under panseret på etikken som råder i deler av norsk næringsliv. Et næringsliv der høy lønn for en jobb åpenbart ikke er nok for å stimulere og motivere ledere til tilstrekkelig innsats. Det må mer til.

[ Statsråd Guri Melbys (V) løfte om vaksinehjelp til lærerne kommer på et pinlig tidspunkt. ]

Da Norwegian første gang ble reddet i mai 2020, døpte den da ferske konsernsjefen Jacob Schram selskapet til «Nye Norwegian». Han skulle bygge en ny kultur i selskapet. Fra styrerom til sjauere. De skulle stå sammen i krisa. Noen måneder avslørte Dagens Næringsliv mye gammel moro i Norwegian. Tidligere toppsjef og kulturbygger Bjørn Kjos hadde kastet om seg med lukrative avtaler og bonusutbetalinger til nøkkelansatte i en kamp mot konkursen der alle ansatte gjorde en stor innsats.

Han skulle bygge en ny kultur i selskapet. Fra styrerom til sjauere. De skulle stå sammen i krisa.

Nå er Norwegian reddet igjen. I mai i år ble det klart at flyselskapet overlevde koronaen og en gjeldsbyrde som uavhengig av pandemien, truet med å krasjlande selskapet. Nå er selskapet som fugl føniks gjenoppstått med stort potensial. Det er bra for Norge og norske reisende. Redningsaksjonen ses på som et mirakel. Det er blitt jobbet godt.

Men midt i en krise for selskapet, var ledelse og styre opptatt av å få på plass fete bonusordninger for de på toppen. Selskapet var i praksis konkurs, men ble blant annet reddet av lån fra den norske staten. Penger det var knyttet klare krav til, og det er bra at næringsministeren nå ber om innsyn.

[ Såkalt fritt skolevalg tvangspåføres alle landets fylker i et uverdig politisk spill. ]

Norwegian var i en spiral på vei nedover, penger måtte inn, kostnader måtte ned og aksjonærene så sine verdier svinne som dugg for solen, men styret fant det likevel nødvendig å bruke krefter på å rigge bonusordninger for lederduoen Jacob Schram og finansdirektør Geir Karlsen. På toppen av allerede gode lønninger ble de lovet 11 millioner kroner hver for å redde butikken og heller ikke forlate det synkende skipet. Det er lite annet enn sjokkerende.

Avsløringene kommer samme uke som det ble klart at toppleder Schram fikk sparken fra Norwegian. Den tidligere bensinstasjonssjefen kunne dermed utløse sluttavtalen og 14 millioner kroner. En avtale det nye styret i Norwegian prøvde å forhandle ned. En stund kunne man ha sympati med Schram som fikk en brutal slutt på sin flyreise. Men nyheten om den hemmelige bonusen på 11 millioner, som han sa ja takk til mens han samtidig krevde enorm innsats og utholdenhet fra laget sitt, fra de ansatte som fortsatt hadde jobb i selskapet, setter dette i et svært grelt lys.