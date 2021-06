Støtte uten forbehold

Norges lommer er dype, og alle skulle med da koronakrisa rammet kongeriket i mars 2020. Også næringslivet. Kanskje særlig næringslivet.

Nå stiger vaksinegraden og livet nærmer seg en normal igjen. Når balansen er gjenvunnet, ser noen av de økonomiske krisepakkene som ble vedtatt for å redde små og store virksomheter ut som vanvittig sløsing med fellesskapets midler. Antallet konkurser var i 2020 det laveste siden 2012.

Milliardbeløp går nå til utbytte til aksjonærer som slo ut med armene og ba om statens hjelp —

Nye tall fra Aftenposten/E24 viser at 5016 av de 7717 som til nå har levert årsregnskap for 2020, leverte overskudd som var større enn den koronastøtten de fikk. Bare 674 bedrifter hadde et resultat som gjorde dem avhengig av statens midler. En halv milliard kunne derfor vært betalt tilbake uten at bedrifter gikk i minus.

Fortsatt har 80 prosent av bedriftene ikke levert regnskap. Hvis man framskriver denne tendensen, vil norske virksomheter ha fått utbetalt om lag 2,5 milliarder i kriseåret 2020 som de ikke trengte for å holde bedriften i live. Milliardbeløp går nå til utbytte til aksjonærer som slo ut med armene og ba om statens hjelp i krisetid.

[ Da Obos i 2019 fylte 90 år, brukte de 37 millioner på en internfest for de ansatte, styret og representantskapet med a-ha og Gyllene Tider på scenen. ]

Det betyr ikke at støtten til næringslivet har vært feil medisin eller politikk. Landet sto i en akutt situasjon da reglene ble vedtatt, og det gikk fort. Situasjonen var uoversiktlig. Pengene har skapt trygghet og ro, og kan i mange tilfeller ha reddet arbeidsplasser og bedrifter. Problemet er den manglende viljen til å innføre klausuler om at støtten skulle behovsprøves i etterkant. Eller at pengene burde vært gitt som et lån eller en slags garantiordning. Med fasit i hånd, er det åpenbart at den burde vært gitt med krav om tilbakebetaling hvis bedriften likevel gikk godt økonomisk.

«Jeg er helt enig i at det er uakseptabelt dersom kontantstøtte til bedrifter går til utbytte», sa finansminister Jan Tore Sanner (H) i februar. Men noen regler mot det ville han ikke innføre. Den betingelsesløse koronakontantstøtten viser at Høyre-regjeringen ville redde eierne. Opposisjonen har bedt om forbud mot utbytte for bedrifter som har mottatt støtte. Et antall bedrifter har frivillig betalt tilbake støtte de ikke trengte.

[ Retorikken og symbolikken var som hentet rett ut av nazi-propagandaen på 1930-tallet. ]

Uttrykket «privatiserer overskudd og sosialiserer underskudd» er mye sitert den siste tida. Med rette. Koronastøtten er en utmerket illustrasjon på dette. I krise roper kapitaleierne på staten og fellesskapets beskyttelse, når stormen legger seg, klynkes det igjen om formuesskatt og rammevilkår. Oppturen er privateid. Ikke engang offentlig støtte eierne ikke trenger, betales tilbake til fellesskapet.