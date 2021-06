Rødgrønt i det blå?

Så var årets landsmøtesesong over, og partiene har avklart sine posisjoner i forkant av høstens stortingsvalg. Vi skulle gjerne ønsket at helgas landsmøte i Senterpartiet, årets siste, ville gi en tydelig retning for det rødgrønne regjeringsprosjektet med litt over tre måneder igjen til valget. Det fikk vi ikke. Det trenger ikke bety at vi ikke får en bred rødgrønn regjering etter valget. Som det heter i Senterpartiet: Det er sakene som avgjør.

Den siste uka har det vært mye støy rundt at Senterpartiet nærmest avviser et regjeringssamarbeid med SV. Et stort Sp med mye selvtillit vil vise til hele verden at ingen skal ta partiet for gitt. Det betyr likevel ikke at et samarbeid med SV er utelukket.

Etter denne ukas hardkjør fra Sp, med klare antydninger om at Senterpartiet vil samarbeide med kun Arbeiderpartiet, er det verdt å merke seg ordlyden i resolusjonen «En regjering for hele Norge» som ble enstemmig vedtatt på landsmøtet: Senterpartiets mener at en «Senterparti-/Ap-basert regjering er den beste plattformen» å bygge en regjering på.

Det vil komme advarsler fra høyresiden om rødgrønt kaos. Det er det liten grunn til å ta på alvor —

Det er den formuleringen partiet har brukt siden 2016. Og den åpner for et regjeringssamarbeid med SV. Heller ikke helgas mest omtalte vedtak om at partileder Trygve Slagsvold Vedum er Senterpartiets kandidat som statsminister, står i veien for et slikt samarbeid.

Det aller beste ville være at de rødgrønne partiene formaliserte et samarbeid i forkant av valget, slik de gjorde i 2005. Men vi tror ikke et samarbeid tar skade av at partiene henvender seg til velgerne hver for seg, og så teller opp antall stemmer før eventuelle forhandlinger i høst.

Den gode nyheten på rødgrønn side er at partiene har brukt tiden i opposisjon til å utvikle ny, framtidsrettet politikk. Etter at også Arbeiderpartiet har tatt misnøyen med samfunnsutviklingen i distriktene innover seg, er det ikke vanskelig å se for seg at partiene på rødgrønn side skal bli enige om en regjeringsplattform etter valget. SV, Ap og Sp er enige om store og viktige saker som vil kunne snu samfunnsutviklingen etter åtte år med borgerlig styre.

Det vil komme advarsler fra høyresiden om rødgrønt kaos framover. Det er det liten grunn til å ta på alvor. Erna Solbergs mindretallsregjering er ingen garantist for ro og stabil styring. Den er dessuten i ferd med å bli nærmest historisk upopulær. Høyre har falt under 20 prosent på de første målingene i juni. Venstre og KrF er begge under sperregrensen på 4 prosent. Også den tidligere partneren Fremskrittspartiet ligger med brukket rygg etter årene i regjering, og får så vidt over 10 prosent på målingene.

Alt ligger til rette for et regjeringsskifte til høsten. Så får kjøttvekten avgjøre om det er Jonas Gahr Støre eller Trygve Slagsvold Vedum som får lede landets nye regjering.

