Må få lære i bedrifter

Frp vendte regjeringen ryggen. Dermed ble det flertall for å skrote regjeringens forsøk på å utvanne hovedregelen om at læretida skal tas i bedrift. Regjeringen foreslo å gjøre læretid i skole til «et likeverdig tilbud som del av opplæringsloven».

Hvert år er det over 20 prosent av søkerne som ikke får lærlingplass i bedrift. Mange må derfor ta læretiden på skolen i stedet. LO og NHO har advart sterkt mot regjeringens forslag. Begrunnelsen er at dette vil utfordre hovedmodellen i fag- og yrkesopplæringen. Og tirsdag vendte altså flertallet på Stortinget tommelen ned for regjeringens forslag.

Frafallet på videregående trinn er stort, spesielt innen yrkesfagene. —

Hovedmodellen for yrkesfaglig opplæring er todelt. Først er det skoleundervisning. Så følger læreplass i bedrift. Slik skapes selvstendige fagarbeidere som får den kompetansen bedriftene etterspør. Opplæring i skole kan derfor ikke likestilles med opplæring ute i det reelle arbeidslivet. Opplæring i bedrift gir nemlig lærlingene tilgang til kompetanse, utstyr og teknikker. Skolene vil ha små muligheter til å være fullt oppdatert på disse områdene. Skolehverdagen vil aldri komme på høyden med det sosiale livet på arbeidsplassene.

Det var sikkert velment av regjeringen å sidestille læretid i bedrift med læreplass i bedrift, men det blir å begynne i feil ende. Resultatet blir to typer fagbrev som ikke har samme verdi. Vi ser allerede i dag at mange med fagbrev fra skole ikke får seg jobb. Og det må jo være det sentrale. Bedriftene prioriterer naturlig nok å ansette folk som har tatt fagbrev som lærling i bedrift.

[ Sterk rødgrønn ledelse ]

Frafallet på videregående trinn er stort, spesielt innen yrkesfagene. Årsaken er blant annet at undervisningen er for teoretisk. Regjeringen svarer med å gi større åpning for å ta læretida på skolen, altså mer teori for flere framfor «ekte» lærlingplasser. Regjeringens våpendragere mener det ikke er snakk om enten eller, men både og. Poenget er imidlertid at resultatet fort kan bli en sovepute som fjerner fokuset fra det som er hovedproblemet.

[ Kirsebær i EUs hage ]

Å løse mangelen på læreplasser er avgjørende for at flere skal fullføre yrkesfaglig opplæring. Da må blikket rettes mot denne utfordringen. Svaret bør være å øke lærlingtilskuddet. Forholdene bør også legges bedre til rette for bedrifter som tenker å ta inn lærlinger. Regjeringens forslag om å utvide ordningen for fagbrev i skole synes snarere å være en kort vei til pene tall i statistikken framfor å løse det reelle problemet.

Når man er i tvil, bør man høre på dem som har skoen på. Flertallet på Stortinget har forbilledlig hørt på arbeidslivets parter.