Sterk rødgrønn ledelse

Ved inngangen til sommeren ligger den rødgrønne blokken an til å vinne valget med solid margin. Gjennomsnittet av meningsmålingene i mai måned fra Poll of polls gir de rødgrønne partiene, inkludert Rødt og MDG, 105 stortingsmandater. Regjeringspartiene og Frp har 64 mandater.

Ap vil ikke sprekke som for fire år siden. —

Det mest aktuelle regjeringsalternativet på rødgrønn side, Ap, SV og Sp, har på målingene i mai 90 mandater. 85 mandater gir flertall. De rødgrønne har ledet på de borgerlige i hele år. Ved utgangen av januar hadde Rødt, SV, Ap, Sp og MDG til sammen 57 prosent, omtrent det samme har de nå. Innenfor den rødgrønne blokken har Ap styrket seg, Sp er svekket, mens SV er på samme nivå som i januar. MDG og Rødt er så vidt over sperregrensen på 4 prosent.

Den borgerlige blokken sliter. Høyre lå i januar og februar på valgresultatet fra 2017 på 25 prosent. Så begynte det å gå nedover. Snittet i mai er 22,6 prosent. Med det tallet er Høyre klart forbigått av Ap som har 24 prosent. KrF og Venstre hadde også en dårlig måned. Begge havnet under sperregrensen.

Det er flere grunner til at Høyre sliter. Folk er ikke lenger like imponert over koronapolitikken. Det har vært for mye fram og tilbake med smitteverntiltak. Vaksinering av befolkningen har gått tregt. Det var skivebom å la statsråder og stortingsrepresentanter snike i køen. Statsministeren har rotet det til for seg med middagen på Geilo og barbesøk i Oslo. Håndteringen av salget av Bergens Engines og hemmeligholdet av EOS-rapporten om Frode Berg-saken bidrar heller ikke til å øke oppslutningen om Høyre.

Høyre-folk trøster seg med at de rødgrønne også var favoritter til å vinne valget i 2017, men de tapte. Saken er at de borgerlige partiene med unntak av Venstre lå bedre an i mai 2017 enn de gjør nå. Statsminister Erna Solberg ble gjenvalgt fordi Ap sprakk på oppløpssiden. I mai 2017 hadde Ap 31,8 prosent. Valgresultatet i september ble 27,4 prosent. I år er Ap i bedre form. Partiet vil ikke sprekke som for fire år siden.

