Ernas pinlige barrunde

Statsminister Erna Solbergs tabberekke blir lengre og lengre. Å løfte fram eks-kollegaer og politiske støttespilleres siste pengeplassering for å markere slutten på nedstenginga av Oslo, er et nytt mageplask.

[ . For Arne har det ikke vært mulig å gi opp avisarven etter Martin Tranmæl. ]

Etter 21 år var det nylig slutt for det familiedrevne utestedet Memphis på Grünerløkka i Oslo. Det vil være en overdrivelse å kalle det en lokal institusjon, men en veteran i en omskiftelig bransje. Etter et halvt års nedstenging grunnet koronaen var man kommet til siste kapittel. 1. mai tok nye eiere over.

Det er knyttet sterke signaler til Erna Solbergs valg av offentlige opptredener. Da landets leder torsdag tok med seg pressen for å gi oppmerksomhet til Oslos koronaslitne uteliv og feire gjenåpningen, falt valget på fotballpuben Bakgården. Et sted som slett ikke overlevde krisemånedene, men som er helt nytt, og etablert på en av mange branntomter etter koronaens herjinger. De tidligere eierne bedyrer at de solgte av helsemessige årsaker og ikke grunnet svak økonomi knyttet til nedstenginga.

Det er oppsiktsvekkende lite klokt. —

Erna Solberg kunne valgt hundre andre steder i byen som virkelig hadde fortjent og trengt oppmerksomheten et besøk fra statsministeren gir. Og ikke minst klappet på skuldra fra landets nummer en. Hun valgte, eller noen valgte for henne og i så fall snakker vi igjen om dårlige råd fra hennes nærmeste, å løfte fram en bar som er startet med penger fra tidligere regjeringskollegaer og støttespillere. En bar som aldri har vært stengt. Det er oppsiktsvekkende lite klokt.

[ Hvor har de vært mens Lan Marie Berg har fått bank? ]

På eiersiden finner man både Solbergs tidligere høyre hånd og spinndoktor Sigbjørn Aanes og mangeårig statsråd i hennes regjering, Jon Georg Dale fra Frp. Tidligere Frp-rådgiver André Larsen driver stedet, som ifølge Fellesforbundet ikke har tariffavtale for sine ansatte.

På eiersiden finner vi også den mangeårige Dagbladet-journalisten Gunnar Ringheim, som nå har status som frilanser. Eierkonstellasjonen er vann på mølla til de sterke kreftene som mener Oslo er en gedigen pølsefest der journalistikk og politikk sauses sammen. Barbesøket bidrar ikke til Solbergs folkelige alibi, men heller til å øke politikerforakten.

Etter Geilo-fadesen og straffen som fulgte, hadde vi trodd at Erna Solberg hadde lært, eller i det minste hadde knyttet til seg klokere rådgivere. Men nei. Hun valgte å gi verdifull PR til sine egne når hun burde anerkjent en hel bransjes innsats og beinharde hverdag det siste halve året.

[ Ja, jeg vet at det er fånyttes å prente solvett inn i unges sinn. ]