Stryker på muntlig eksamen

Det har vært et langt og tungt år. Det er like sant for skoleelevene som for resten av oss. Ungdommene som nå går inn i den siste innspurten av skoleåret som avgangselever, enten det er på videregående skole eller ungdomsskolen, har fått nesten halvparten av skolegangen på dette trinnet forstyrret av pandemien. Som en siste avskjedsgave, får de beskjed fra regjeringen om at de må opp til muntlig eksamen. Det er uforståelig.

Kunnskapsminister Guri Melby (V) står på sitt: Det blir muntlig eksamen. Til tross for at alle relevante aktører mener det er en dårlig avgjørelse etter den skoletiden de har vært gjennom. Utdanningsdirektoratet anbefaler avlysning. Det samme gjør samtlige fylkesordførere, fagforeninger, Elevorganisasjonen og opplæringssjefene i landets fylker. Kommunene vil avlyse. Barneombudet også.

Det siste elevene trenger nå, er en avsluttende eksamen —

I den åpne spørretimen i Stortinget i går ble Melby presset av opposisjonen på hvorfor hun ikke vil avlyse. Svaret innga ikke tillit. Melby viste til at bildet ikke er så entydig som at alle faglige instanser ønsker å avlyse eksamen – men klarte ikke å peke på en eneste aktør som faktisk støtter henne i avgjørelsen om at muntlig eksamen må avholdes.

Det virker som om statsråd Melby ikke evner å ta innover seg elevens situasjon. At de har gått fra heldigital undervisning til delvis oppmøte på kort varsel. At alt blir avlyst rundt dem. At elevene knapt har hatt ordinær undervisning siden mars i fjor. Mange er usikre på hvor de står faglig. Og de er slitne. Det siste de trenger nå, er en avsluttende eksamen. Årets kull har mye å ta igjen faglig. Den siste tiden av skoleåret burde heller brukes på det enn på eksamen.

Statsrådens insistering kan dessuten skape kaos. Pandemien er ikke over. En elev kan trekkes ut i et fag der eksamen ikke lar seg gjennomføre, som fysikk. En annen risikerer at læreren eller hen selv er i karantene, og at eksamen må utsettes. Andre vil oppleve at hele greia må avlyses på grunn av lokale smitteverntiltak. Eksamen i en slik situasjon bidrar ikke til bedre vurderingsgrunnlag av elevenes faglige nivå. Det bidrar snarere til enda mer tilfeldigheter.

Melby skjuler seg bak at alle kan søke opptak til videre studier i høst uavhengig av om eksamen blir gjennomført. Realiteten er likevel at enkelte elever vil måtte ta opp eksamen senere i sommer, eller i høst. Og vi kan risikere at noen elever møter syke til eksamen – for å slippe å ha en eksamen hengende over seg etter endt skolegang.

Statsråden sier at departementet vurderer situasjon kontinuerlig. Det høres ut som en mulighet til å slå retrett. Enn så lenge står Melby på sitt. Vi håper hun lytter til innspillene fra et samstemt Skole-Norge og avlyser eksamen. Alt annet står til stryk.