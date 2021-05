Statlig flykapring

Søndag tvang hviterussiske jagerfly et Ryanair-fly med 126 passasjerer til å lande i Minsk. Passasjerflyet var på vei fra Aten til Vilnius. Den hviterussiske regimekritikeren Roman Protasevitsj (26) var passasjer. Protasevitsj og kjæresten Sofia Sapega (23) ble begge pågrepet og arrestert i Minsk.

Mandag kveld ble det vist en videosnutt i statskontrollerte hviterussiske medier, der 26-åringen «tilstår» å ha organisert massedemonstrasjoner mot Hviterusslands autoritære president Aleksandr Lukasjenko. Fra presidentens side blir det hevdet at Ryanair-flyet ble omdirigert fordi det hadde kommet en bombetrussel fra palestinske Hamas. Det er en forklaring som det er all grunn til å tvile på.

EU stenger nå luftrommet for hviterussiske flyselskap. Også USAs president Joe Biden støtter sanksjoner. Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) karakteriserer hendelsen som «sjokkerende og totalt uakseptabel». Natos Jens Stoltenberg har bedt FNs organisasjon for sivil luftfart (ICAO) om en etterforskning.

Protasevitsj bor i eksil i Litauen og har drevet en nyhetskanal med skarp kritikk av Lukasjenkos regime. Hviterussiske myndigheter har siktet regimekritikeren for å ha oppildnet til opptøyer, og han kan derfor risikere opptil 15 års fengsel. Protasevitsj også satt på en liste over personer som er mistenkt for terrorisme, noe som i verste fall kan gi ham en dødsdom.

President Aleksandr Lukasjenko (65) har styrt Hviterussland siden 1994, og han har slått stadig hardere ned på opposisjonen i landet. I fjor høst ble Lukasjenko nok en gang gjenvalgt, med over 80 prosent av stemmene.

Ingen internasjonale observatører fikk følge valget. EU-landene er blant dem som ikke har akseptert valgresultatet. Det hører med til historien at EU lover 3 milliarder euro i støtte til Hviterussland den dagen landet blir demokratisk. Men Lukasjenko er dessverre mest opptatt av å beholde egen makt.

Lukasjenko har full kontroll over tradisjonelle medier, aviser, TV og internett. For Lukasjenko ble dermed Protasevitsj en brysom person med sin motstemme gjennom ulike nyhetskanaler. Ved valget i fjor hadde nyhetskanalen Nexta et stort hviterussisk publikum. Historier om valgfusk og politivold ble formidlet, og det ble gitt tips om sted for protestarrangementer.

Det er på høy tid at gode krefter internasjonalt øker presset mot Lukasjenkos regime. Hviterusslands flykapring i helgen må fordømmes på det sterkeste. Det må også innføres målrettede sanksjoner. I så måte er det positivt at EU stenger luftrommet for hviterussiske fly. Aleksandr Lukasjenko må få merke at han ikke kan fortsette å ture fram som en diktator.