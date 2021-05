Fred eller borgerkrig?

President Joe Biden valgte 11. september som dato for tilbaketrekning fra Afghanistan for USA og de allierte styrkene. Datoen var selvsagt ikke tilfeldig valgt. På den dagen for 20 år siden ble USA utsatt for et terrorangrep fra al-Qaida. Amerikanerne påberopte seg den gange artikkel 5 i Atlanterhavspakten som sier at angrep på ett NATO-medlem skal betraktes som et angrep på alle.

Krigen i Afghanistan er en av de minst vellykkede i vår tid. —

Al-Qaidas hovedkvarter og lederen Osama bin Laden befant seg i Afghanistan. USA med støtte fra NATO invaderte landet for å knuse terrororganisasjonen en gang for alle. Den norske regjeringen var med fra første stund. Angrepet på USA 11. september 2001 var så sjokkerende at det feide til side alle motforestillinger til at Norge skulle delta i en krig mot Afghanistan. Lojaliteten til NATO og USA ble utslagsgivende for Stoltenberg-regjeringen.

[ Hvis Jonas er en tåkefyrste, hva er Erna da? ]

9200 nordmenn har tjenestegjort i Afghanistan siden starten i 2001. 10 soldater har blitt drept. Det sivile norske engasjementet har vært betydelig. Norge har gitt store beløp til gjenoppbyggingen. Statsminister Erna Solberg sa i sin redegjørelse for Stortinget tirsdag at Norge fortsatt skal opprettholde den humanitære bistanden til landet.

Statsministeren innrømmet at Norges mål for bistanden på viktige områder ikke er blitt oppnådd. Hun sa det er forbundet med betydelig risiko å trekke seg ut før det foreligger en fredsavtale. Erfaringen med krigen i Afghanistan er at denne typen konflikt ikke lar seg løse med militær virkemidler.

Ingen kriger er vellykkede. Krigen i Afghanistan er en av de minst vellykkede i vår tid. Taliban-regimet ble riktig nok fjernet etter kort tid. Al-Qaida er så godt som knust. Men terroren herjer fortsatt i landet. Regimet i Kabul er meget svakt. Taliban bygger seg opp og kontrollerer nå omtrent halve Afghanistan.

[ Den amerikanske snuoperasjonen er ikke bare godt nytt for USAs befolkning. ]

Befolkningen frykter med rette hva som vil skje når USA og deres allierte trekker seg ut. Blir det fred eller en ny borgerkrig? Sannsynligheten for det siste er dessverre større enn det første.