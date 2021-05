Forsiktig åpning i Oslo

Byens befolkning hadde nok et håp om at Oslo nå skulle gå fra å være en nesten helt nedstengt hovedstad til en mer normal by. Trinn to i byrådets gjenåpningsplan var tydelig på det. Forutsetningen for gjenåpning var at smitten og sykehusinnleggelser var på vei ned, og at vaksineringen av befolkningen hadde skutt fart.

Til tross for at det går den riktige veien, valgte byrådsleder Raymond Johansen i praksis å utsette beslutningen om iverksetting av trinn to til 20. mai. På pressekonferansen onsdag åpnet byrådslederen for bare en liten bit av den omfattende gjenåpningsplanen.

Byrådet bør ikke bli overrasket over at folk er skuffet. —

Det er veldig bra at barnehager og barneskolen får gult nivå. Det stemmer med politikken om å sette hensynet til barn og ungdom først. Det er flott at butikker og kjøpesentre får åpne igjen. Butikkene må følge et strengt smittevern. De butikkansatte må sjekke at kundene holder påbudt avstand mellom hverandre. Det går sikkert helt fint.

Derimot er det veldig trist at serveringsstedene fortsatt skal holdes strengt. Mange restauranter og barer i Oslo har store økonomiske problemer. Kompensasjonsordningen til bedriftene er ikke god nok. Den dekker bare 10 til 15 prosent av kostnadene til driften. Flere serveringssteder kan gå konkurs.

Vi har vanskelig for å forstå at uteservering i mai med stor avstand mellom bordene, er mer smittefarlig enn kjøpesentre fylt med folk. Vi er redd for at fortsatt stengte serveringssteder vil føre til at byen går inn i en periode med mye fest og alkohol i byens parker.

Vi har hele tida støttet byrådets strenge smitteverntiltak og den sosiale nedstengingen av byen. Det er bedre å holde stengt litt for lenge enn å åpne litt for tidlig. Men byrådet må ikke love mer enn det kan holde. Det gjorde nemlig byrådet med den omfattende åpningen allerede med trinn to i sin gjenåpningsplan. Byrådet kan ikke bli overrasket over at folk er skuffet.