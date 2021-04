Skattetrøbbel i Høyre

Fjerning av formuesskatten har vært en hjertesak for Høyre i mange år. Standpunktet har etter hvert blitt vanskelig å forsvare. Det kommer landets rikeste og mest formuende til gode. Fjerner man formuesskatten øker ulikhetene i samfunnet.

Argumentet om at formuesskatten bremser verdiskapingen og veksten i sysselsettingen holder ikke. Undersøkelser viser at skatten ikke står i veien for veksten. Dermed mistet høyresiden sitt viktigste argument for å avskaffe formuesskatten.

På Høyres landsmøte for to år siden ble likevel vedtaket om å fjerne hele formuesskatten vedtatt på nytt. Det likte partileder og statsminister Erna Solberg svært dårlig. Etter landsmøtet gikk hun ut i Aftenposten og opphevet partiets skatteløfte. Hun sa at det var urealistisk å fjerne hele formuesskatten. Det kommer ikke til å skje i inneværende periode eller i neste periode.

Høyres nye valgløfte er en måte å lure velgerne på. —

Med sin uttalelse satte Erna Solberg partidemokratiet til side. Landsmøtevedtak kan ikke oppheves av partilederen fordi hun ikke liker det. Det er bare et nytt landsmøte som kan sette vedtaket til side. Det er det Erna Solberg og partiledelsen forsøker på nå. På det kommende landsmøtet vil ikke programkomiteen foreslå å fjerne hele formuesskatten.

Det har allerede skapt bråk internt. Dagsavisen skrev torsdag at flere fylkeslag krever at hele skatten skal vekk. Leder i Oslo Høyre, stortingsrepresentant Heidi Nordby Lunde, vil at Høyre skal holde fast ved programformuleringen om å fjerne formuesskatten på lengre sikt. Det støttes av andre fylkeslag i partiet.

Erna Solberg får det nok denne gangen som hun vil på landsmøtet. Flertallet kommer trolig til å vedta en formulering om å fjerne skatten på såkalt arbeidende kapital. Det er et meningsløst begrep. All kapital arbeider. Det er bare penger som gjemmes i madrassen, som ikke jobber. Rikfolk kjøper en masse aksjer. Aksjekapital er arbeidende kapital. De rike blir rikere. Høyres nye valgløfte er en måte å lure velgerne på. Det hadde vært mest realt overfor velgerne å beholde det gamle løftet om å fjerne hele formuesskatten.