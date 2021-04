Kontrollert åpning

Det var nok mange Oslo-borgere som ble skuffet da byrådsleder Raymond Johansen presenterte planen for gjenåpningen av hovedstaden. Planen er veldig konkret. Åpningen beskrives trinn for trinn. Men den mangler det som interesser folk aller mest, nemlig datoer for starten og slutten. Det vi har fått er bare en forsmak på de goder vi kan vente oss.

Det er beklagelig at regjeringen ikke har vært villig til å gi flere vaksiner til byen med mest smitte. —

Det er fornuftig av byrådet å gå forsiktig fram. Trinn to kan ikke utløses før det er helt trygt for at smitten ikke kommer voldsomt tilbake. Det verste som kan skje er at kommunen blir tvunget til å stenge byen ned igjen etter en for rask gjenåpning. Vi har holdt ut i mange måneder med strenge smitteverntiltak. Vi klarer noen uker til.

[ Om du er villig til å betale det norske jordbær egentlig koster, kan den norske bonden ha en framtid. ]

Viruset er ikke slått ut. Etter en tid med nedgang nasjonalt er det tegn på utflating og ikke nedgang i de nasjonale smittetallene. Det er håp om, men vi har ingen garanti for, at Oslo vil skille seg positivt ut fra byene i landet for øvrig. Ålesund lå for eksempel lenge godt an. En for slapp håndtering av smitteverntiltakene har fått viruset tilbake.

Oslo har håndtert viruset på en god måte. Byrådsleder Raymond Johansen har stått fram med beskjeder til befolkningen som ikke har vært til å misforstå. Innbyggerne har hørt på byrådslederen og stort sett overholdt smitteverntiltakene. Det er ikke bare viktig for Oslo, men for hele Norge. Går det dårlig med hovedstaden, sprer smitten seg til resten av landet.

[ Venstre er blitt et parti for spesielt interesserte. ]

Det er beklagelig at regjeringen ikke har vært villig til å gi flere vaksiner til byen med mest smitte. Den lille skjevfordelingen av vaksine som kom etter mye press fra Oslo, har ikke vært tilstrekkelig. Helsebyråd Robert Steens siste bønn om at byen må få tilført mye mer, ble blankt avslått av helseminister Bent Høie. Han er redd for kritikk fra distriktene hvis han gir mer vaksiner til områder med høyt smittepress.

Vaksinen er veien ut av krisen. Vaksineprodusentene har ikke klart å levere tilstrekkelig med doser verken til Norge eller de fleste andre land. For Norges del er det i ferd med å ordne seg. Om noen måneder vil det være nok vaksine til alle i Oslo og til folk i resten av landet. Sommeren kan bli mer normal.