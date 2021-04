SV går for langt

På sitt landsmøte i helgen vedtok SV å gå inn for å fjerne nemndsystemet helt når det gjelder abort. Det er et godt forslag, som vi støtter. Nemndordningen er gått ut på dato. Konstruksjonen skaper en maktubalanse mellom kvinnen og legene i nemnden, der hun er prisgitt deres avgjørelse om hennes kropp. Måten systemet er lagt opp på, gjør også at det ikke fungerer godt nok som rådgivning og helsetilbud.

Men derfra og ut går det galt for SV. Vi er enige i at kvinner bør ha fri og selvbestemt abort fram til uke 18, slik situasjonen er i blant annet Sverige, og slik både Venstres og Arbeiderpartiets landsmøter har vedtatt denne våren. Men mellom uke 18 og uke 22 nærmer fosteret seg levedyktig alder. Da er vi over i en helt annen situasjon. Et godt helsetilbud, rådgiving og oppfølging må være en selvfølgelig del av det en kvinne skal ha ved et svangerskapsavbrudd så langt ute i svangerskapet. Det kan ikke være valgfritt.

[ Klarer vi 12, klarer vi 18 ]

I dag blir omtrent 150 svangerskap avbrutt mellom uke 18 og 22 årlig. Dette er aborter som er behandlet i nemnd. mellom 80 og 90 prosent av disse avbruddene skyldes at abortlovens paragraf 2c er tatt i bruk. Det indikerer at det er snakk om alvorlig sykdom hos fosteret, der det i mange tilfeller ikke vil være levedyktig.

Etter at KrF brøt borgfreden om abortloven, har det gått som både vi og flere andre spådde. —

Etter at KrF brøt borgfreden om abortloven, har det gått som både vi og flere andre spådde: Innstrammingene til Solberg-regjeringen har utløst en motreaksjon fra dem som ønsker en mer liberal lov. Det er forståelig. Men det er uheldig at abortdebatten nå er i ferd med å utvikle seg til en diskusjon som nesten utelukkende handler om svært få grensetilfeller som berører kvinner i en ekstremt vanskelig livssituasjon.

[ Jonas snublet på målstreken ]

Det store bildet er at antallet aborter går ned, og at stadig flere aborter finner sted tidlig i svangerskapet. Godt over 80 prosent skjer før uke ni. Også flere av svangerskapsavbruddene som skyldes at fosteret ikke er levedyktig, eller er alvorlig skadet eller sykt, kan gjennomføres tidligere med et bedre tilbud innen kvinnehelse over hele landet. Tidlig ultralyd og NIPT-testing vil, når det blir iverksatt, hindre at mange kvinner må vente til nesten halvgått svangerskap før de får viktig informasjon. Selv om noen tilfeller, særlig alvorlig hjertefeil, først kan oppdages lenger ut i svangerskapet, regner ekspertene med at omtrent halvparten av tilfellene vil kunne oppdages i uke 11 til 13. Dette er mye viktigere tiltak enn ytterliggående forslag om å presse abortgrensen helt opp til det punktet det fosteret er levedyktig.