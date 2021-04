Melløs til salgs

For 82 år siden, nærmere bestemt 21. mai 1939, ble Melløs Stadion innviet. Drøyt 4.000 publikummere var til stede, og fikk oppleve det mangfoldige idrettslivet i byen. Det var turnoppvisning, friidrettsaktiviteter og en fotballkamp mellom Moss Fotballklubb og Sprint-Jeløy.

Melløs stadion er kjent i hele Norge. Spesielt fordi Moss FK har dette som hjemmebane. Storklubber som Real Madrid og Bayern München har spilt Europacup-kamper her, og i sports-Norge forbindes Melløs med den litt spesielle matretten «pølse i vaffel».

Vi må også ta med at Moss Idrettslag har hatt mange storstevner på Melløs, og sprinteren Geir Moen var med på å sette Melløs på sportskartet i sine glansdager på 1990-tallet. I 1997 ble det satt publikumsrekord for norsk damefotball på Melløs: Da var det 7.666 tilskuere som så EM-landskampen mellom Norge og Tyskland. Flere av landslagsspillerne var fra Moss. Det har også vært avholdt Norgesmesterskap i skøyter på Melløs.

Nå kan den kjente arenaen få et nytt navn. Moss Fotballklubb ønsker å gjøre som mange andre fotballklubber i Norge; selge inn stadionnavnet til en sponsor, som kan bruke sitt firmanavn i egen markedsføring. Slik som Intility Arena på Valle Hovin i Oslo, som er hjemmebane for Vålerenga. Et annet eksempel er Color Line Stadion; som er arena for Ålesund Fotballklubb. Tidligere het det Kråmyra Stadion.

Moss Fotballklubb presiserer at klubben fortsatt ønsker å beholde «Melløs» i navnet, slik at denne delen av sportshistorien i Moss ikke blir borte.

Nå har MFK kommet et skritt nærmere en løsning. For Moss formannskap har gitt grønt lys for å selge rettighetene. Men på noen spesielle betingelser: Det er Moss kommune som eier Melløs stadion, og kommunen krever å få godkjenne navnet før det signeres en kontrakt med en sponsor. Dette vil sannsynligvis ikke skape store problemer. Men formannskapet ønsker også at Moss FK skal fordele inntektene likt med de to andre klubbene som i dag har Melløs stadion som hjemmearena: Rapid Athene og Moss Idrettslag. Moss FK ønsker derimot å beholde alle inntektene selv, og har foreslått at ti prosent av inntektene skal avsettes et vedlikeholdsfond, noe de mener at alle brukere av Melløs stadion får glede av.

Siden det ikke er inngått noen kontrakter ennå, er det vanskelig å vite hvor stort beløp en sponsor er villig til å betale for å overta stadion-navnet. Men det er naturlig at inntektene spres på alle klubber som i dag har Melløs som hjemmebane. Siden det er Moss FK som har tatt initiativet til å selge navnet, og som jobber aktivt med sponsorforhandlinger, er det likevel rimelig at denne fotballklubben får en noe større andel av inntektene. En naturlig fordeling kunne vært 50 prosent til MFK og 25 prosent til Rapid og Moss IL. Saken skal behandles i Moss kommunestyre før det blir gjort et endelig vedtak.

