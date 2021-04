Nei til banksalg

Smått er godt. Det har mange nordmenn ment om Skandiabanken og seinere Sbanken gjennom over 20 år. Nå kjøper giganten DNB med stor sannsynlighet opp den lille favoritten. En liten, godt likt bank slukes av en stor der kundetilfredsheten er lav. Stort er kjipt, for mange.

Nyheten kom torsdag morgen. DNB, der den norske staten er majoritetseier, ønsket å kjøpe opp konkurrenten. Et bud var allerede avtalt med storeier i Sbanken, Altor-fondet. Responsen fra Sbankens egne kunder var overveldende. Folk har virkelig rast mot planene. En bankforbindelse kan og kanskje bør være en personlig forpliktelse. Mange har likt sin kontakt med Sbanken fordi den har vært en relativt liten aktør, og var den første rene nettbanken i Norge rundt årtusenskiftet.

Norge trenger ikke en enda større bankaktør. Tilsynet bør si nei. —

En bankforbindelse kan åpenbart, målt på responsen, være en del av identiteten. Noen vil av prinsipp ikke være kunde hos de største aktørene. Det er bra at vi som forbrukere har holdninger til produktene vi kjøper og verden rundt oss. Derfor er provokasjonen forståelig stor over å bli tvangsflyttet som kunde inn i den svært dominerende og upopulære DNB-sfæren. En gigantbank mange har tatt et helt aktivt valg imot. Banken kommer ut helt i bånn på oversikten over kundetilfredshet i privatmarkedet.

DNB trenger den hjelpa de kan få. Banken sliter med boliglånskundene, og har tapt betydelige markedsandeler siden 2004. Sbanken hører med til de internasjonalt eide bankene som har styrket seg. DNB er fortsatt størst og vil få en andel på 27 prosent hvis oppkjøpet gjøres.

En eventuell flukt fra misfornøyde kunder får være DNBs hodepine. Våre konkurransemyndigheter må snarere bekymre seg for DNBs mektige posisjon i markedet. I utgangspunktet ser Konkurransetilsynet først rødt når markedsandelen bikker 30 prosent. Selv om storbanken skulle sluke Sbanken og bare øke andelen fra 24 til 27 prosenten. Tilsynet bør likevel si nei.

Norge trenger ikke en enda større bankaktør, og mer konsentrert makt. Vi trenger derimot mange gode banker og miljøer som kan skape reell konkurranse i markedet. Og bankkundene må få valg. Hvordan et enda sterkere og mer dominerende DNB vil være et bidrag til billigere, bedre tjenester og større valgfrihet, for kundene, virker svært tvilsomt. Kundene må være bedre tjent med at Sbank kan fortsette å være en stein i skoen og stadig utfordre DNB.