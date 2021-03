Mot lysere tider

For andre året på rad opplever vi en påske med en livstruende pandemi. Store deler av landet er nedstengt. Smitten har de siste dagene flatet ut. Men i Oslo og i flere kommuner på det sentrale Østlandet, er det få tegn til bedring. Folk må holde avstand og aller helst holde seg hjemme.

Ikke alle har forstått alvoret i situasjonen. Politiet melder at de må gripe inn og stanse fester med altfor mange deltakere. Til tross for sterke oppfordringer om ikke å reise ut av landet, er det likevel noen som pakker kofferten og drar til Syden på påskeferie. Det er sjokkerende å høre at folk i Bærum og Oslo har bedt om å få utsatt vaksinetimen til etter påskeferien.

Påskemiraklet kom tidlig i år —

De som ikke forstår alvoret i situasjonen, er likevel i mindretall. Det store flertallet følger i år som i fjor påske, lojalt opp om smitteverntiltakene og helsemyndighetenes råd. Mange er naturlig nok slitne. Noen er blitt syke og flere har dødd av korona. 200 000 er arbeidsløse. Det hadde gjort godt med en god, gammeldags påskeferie. Det får vi ikke. Det blir en annerledes påskeferie for alle.

I motsetning til i fjor, kan vi i denne påsken se fram til at pandemien trolig er over til sommeren eller tidlig på høsten. Vaksinene vil knekke viruset. Dessverre har vaksineringen gått tregere enn det myndighetene trodde. Vaksineprodusentene har ikke levert det de lovet. En av vaksinene, AstraZeneca, er dessuten foreløpig tatt ut av programmet. De andre vaksinene kommer for fullt. I løpet av våren vil det være vaksiner nok til alle.

Neste år skal vi feire påske som normalt —

I går kom det en gladmelding fra USA. En ny omfattende studie viser at vaksinene til Pfizer og Moderna er 80 prosent effektive mot å bli syk av korona etter en dose, og 90 prosent etter to doser. De vaksinerte blir ikke smittet og dermed kan de ikke overføre smitten til andre. Overlege Preben Aavitsland i Folkehelseinstituttet (FH) jubler. På Twitter skrev han at påskemiraklet kom tidlig i år.

Vi satser på at det går mot lysere tider. Neste år skal vi feire påske som normalt.

