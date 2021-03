Det holdt bare nesten helt inn for Rødt

Så var landsmøtesesongen i valgåret 2021 i gang. Det er på landsmøtene partiene avgjør hvilket program de går til valg med i høstens stortingsvalg. Det en gang så rabulistiske Rødt prøver å etablere seg som en seriøs utfordrer fra venstre flanke, så det passer nok partiet godt at de fikk være først ute med sitt landsmøte i helga. Det gir dem mye plass til å vise fram sin politikk.

Rødt drømmer om å gjøre tidenes valg i høst. Partiledelsen jobber med å bygge et tydelig og ryddig parti – slagordene og de luftige visjonene skal byttes ut med «ordentlig politikk», som nestleder Marie Sneve Martinussen har formulert det.

I helga påførte den radikale medlemsmassen partiet et selvskudd. —

Det lyktes partiet med i helga. Nesten. Arbeidsprogrammet for de neste fire årene inneholder konkret og gjennomførbar politikk – selvsagt et stykke til venstre for det store flertallet av befolkningen. Rødt er fortsatt et radikalt parti. Og i helga påførte den radikale medlemsmassen partiet et selvskudd.

Rødt gikk inn for å skrote en sluttdato for oljen. Det vil nok velgerne tåle, all den tid en slik sluttdato mest er tomme ord og symbolpolitikk. Rødts store problem framover vil bli vedtaket om at partiet sier nei til all «vindkraft på land, i fjæra og til havs».

Det er tenkt mye og stort om det grønne skiftet på venstresida den siste tiden. Rødt, SV og Manifest tankesmie prøver alle å bygge en bru til en grønn industri-framtid. Vindkraft til havs er en sentral del av et slikt grønt industrieventyr, der vi som land får brukt vår unike kompetanse fra 50 års oljeutvinning på sokkelen.

Rødt står med et stort, gapende hull midt på bruen over til en grønn framtid. —

Partiledelsen ble overkjørt av et flertall av delegatene i spørsmålet om vindkraft til havs. Dermed står Rødt nå med et stort, gapende hull midt på bruen over til en grønn framtid.

Rødt er i ferd med å etablere seg som et alternativ for flere enn de som trives best helt ytterst ute på venstre flanke. Nå vil det bli tøft å forklare de mange unge som har trukket mot partiet hvor framtidens energi skal komme fra. Det blir heller ikke bare enkelt å forklare oljearbeideren at partiet sier nei til grønne jobber til havs når oljealderen tar slutt.

Rødt har dessuten uttalte ambisjoner om å hente flere velgere i fagbevegelsen fram mot valget. Det ble nok en mye vanskeligere oppgave etter helgas vedtak.

Det holdt bare nesten helt inn for Rødt denne gangen.